Первый полуфинал Евровидения 2024: результаты и ключевые моменты

7 мая 2024 года, в 22:00 стартовал первый полуфинал Евровидения — крупнейшего международного песенного конкурса. Участие в первом полуфинале приняли 15 стран, среди которых и Украина — нас представляли певицы Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Другие представители также споют вживую в сопровождении танцевальных номеров.

Следить за первым полуфиналом Евровидения 2024 можно было в нашем материале: мы описывали самые интересные моменты с фото и видео в режиме онлайн.

Евровидение 2024: ключевые моменты первого полуфинала

21:30. Началась трансляция передшоу первого полуфинала Евровидения 2024. Тимур Мирошниченко совместно с Дианой Глостер ведут комментирование шоу.

21:45. Украинский музыкальный продюсер Евгений Треплов, посетивший передшоу, назвал главными конкурентами Украины Швейцарию и Финляндию, Хорватию.

22:00. Начало первого полуфинала Евровидения 2024 года. Первый полуфинал открыли звезды Евровидения, участвовавшие в конкурсе годами ранее.

В первом полуфинале только зрители выбирали десять стран из 15, которые должны войти в финал.

22:15. Первой выступила представительница Кипра — Silia Kapsis с песней Liar. Танцевальный номер исполнили мужчины позади певицы. Силия отметила, что любит всех, кто следит за Евровидением. Номер 01.

22:18. Выступление Сербии, участницы Teya Dora с песней Ramonda. Лирическая песня, световые эффекты, сдержанные темные цвета — исполнительница полностью поглотила зрителей в эту атмосферу. Рамонда — название растения, которое типично для Сербии. Номер 02.

22:22. Литву представил Silvester Belt — его песня Luktelk. Танцевальная песня с красивым номером. Сам певец поддерживает Украину. Номер 03.

22:25. Ирландию представили небинарная личность Bambie Thug с песней Doomsday Blue. Яркие, непривычные, вызывающие. И выступление, и песня — особенные. Номер 04.

22:33. Выступление Великобритании, впервые в истории Евровидения — в полуфинале. За страну голосовать не нужно, ведь свое место в финале она, а также Германия и Швеция, которые тоже были, уже имеют. От Великобритании выступил Olly Alexander — Dizzy. Танцевальный номер, дым и спецэффекты — исполнитель зажег зрителей!

22:38. Украина и наши представительницы alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Их выступление уже успело завируситься в сети. Их номер поразил, спецэффекты усилили смыслы, которые вложили исполнительницы в свою песню. Выступление на сцене девушкам поставила известная Таня Муиньо. Репер Алена Алена зарядила аудиторию, Яна поразила вокалом. Синергия на сцене ощущалась даже через экраны. Девушки со сцены призвали поддерживать Украину. Номер голосования за наших представительниц, если ты за границей — 05.

22:42. Польшу представила певица LUNA с лёгкой танцевальной и энергичной The Tower. Номер 06.

22:46. Хорватия — исполнитель взорвал топчарты мира задолго до первого полуфинала! Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim — развлекает и заряжает. Он стал любимцем на этом Евровидении. Номер 07.

22:50. Следующей была Исландия. Страну представила Hera Björk с композицией Scared of Heights. Легкая мелодия зажгла и действительно пришлась по душе — это произошло еще во время национального нацотбора. Номер 08.

22:55. В ходе полуфинала показали фильмы под звуки музыкальных дорожек популярных песен стран-участниц. Звучала и песня Верки Сердючки Зибен собен ай лю лю.

22:58. Выступление участника из одной из стран-основательниц Евровидения — Германии. Исполнитель Isaak с песней Always on the Run. Его вокал буквально увлек зрителей. Выступление сопровождалось огнем, сам певец был в так называемой клетке.

23:03. Следующей была страна, которая не стала фавориткой этого полуфинала Евровидения, однако песня представительницы из Словении пришлась по душе слушателям. Raiven — Veronika: владелица мецо-сопрано, ее исполнение не оставило никого равнодушным. Отточенное выступление, спецэффекты и костюм, танцы — глаз не отвести! Номер 09.

23:07. Финляндия с представителем Windows95man и песней No Rules! стал фаворитом не только в своей стране, но и далеко за ее пределами. Техно музыка и выступление, яркая подача, экстравагантность — еще бы, танцы без штанов! Собственно, песня на это и намекает. Номер 10.

23:11. От Молдовы в этом году уехала Natalia Barbu — In the Middle. Образ — белое платье, а ее песня действительно танцевальная. В зале были слышны возгласы восторга, певица действительно увлекла зрителей. Номер 11.

23:16. Страна, принимающая Евровидение в этом году — Швеция. Исполнители Marcus & Martinus с композицией Unforgettable зажгли зал. Прозрачно клубное звучание, технические движения и исполнения — такая музыка точно нашла своих ценителей. Во время выступления ребята не обошли использование спецэффектов, усиливших впечатление от выступления.

23:21. Традиционную музыку Азербайджана представили Fahree и Ilkin Dovlatov с песней Özünlə apar. Невероятные спецэффекты в виде человеческого тела, проникновенная песня и сильный вокал действительно запомнятся. И хотя на сцене не было зажигательных танцев и огней, однако Азербайджан точно является одним из фаворитов Евровидения этого года. Номер 12.

23:24. Австралия и ее представители Electric Fields выступили с композицией One Milkali (One Blood). Дуэт уже был в шаге от Евровидения пять лет назад, теперь они сочетают электромузыку с современным звучанием. Ярко во всех смыслах этого слова — на сцене свет софитов и спецэффектов, а сочетание традиционного звучания с вариациями современности удачно представило культуру Австралии. Номер 13.

23:29. Португалию в этом году представляет iolanda — Grito. Белые костюмы на черном фоне выглядели очень эффектно, а пение исполнительницы было проницательным. Номер 14.

23:33. После многих лет перерыва с 1993 года на Евровидении — Люксембург. Исполнительница TALI зажгла песней Fighter, которая легким мотивом покорила сердца! Спецэффекты с дикими зверями также приковали взгляд к экранам. Номер 15. Страна закрыла первый полуфинал Евровидения.

23:37. Открытие линий для голосования.

Голосовать за фаворита можно было за SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

23:44. Во время голосования на сцене выступила легенда Евровидения Джонни Логан с перепевом первой победной песни певицы Лорин, которая и в прошлом году принесла победу Швеции.

23:54. Линии закрыли.

00:03. Выступление представителя Швеции на Евровидении прошлых лет Бенджамин Ингроссо.

00:14. Объявление результатов голосования.

По результатам зрительского голосования, в финал Евровидения 2024 года проходят: Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.

Евровидение-2024: прямая трансляция онлайн

Смотреть первый полуфинал Евровидения-2024 можно на телеканале Суспільне Культура или Суспільне Євробачення, а также на официальном YouTube-канале Евровидения на языке оригинала.

Первый полуфинал Евровидения 2024: участники и порядок выступлений

В первом полуфинале приняли участие представители 15 стран:

Кипр: Silia Kapsis — Liar; Сербия: Тeya Dora — Ramonda; Литва: Silvester Belt — Luktelk; Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue; Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria; Польша: LUNA — The Tower; Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim; Исландия: Hera Björk — Scared of Heights; Словения: Raiven — Veronika; Финляндия: Windows95man — No Rules!; Молдова: Natalia Barbu — In the Middle; Азербайджан: Fahree и Ilkin Dovlatov — Özünlə apar; Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood); Португалия: olanda — Grito; Люксембург: TALI — Fighter.

