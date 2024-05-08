I’m a Firefighter: что известно о представительнице Грузии на Евровидении-2024

В этом году Грузию на песенном конкурсе Евровидения-2024 представит 26-летняя певица Нуца Бузаладзе. Девушка выступит во втором полуфинале конкурса с зажигательной песней Пожарный.

Грузия принимает участие в Евровидении пятнадцатый раз в его истории. Лучшие результаты представители страны показали в 2010-ом и 2011-ом годах, тогда грузины были девятыми. А в прошлом году не повезло — Грузия оказалась последней в своем полуфинале. И вот теперь новая заявка на победу.

У Нуцы Бузаладзе сильный голос, и она обещает раскрыть его потенциал в своей динамичной и полной драматизма песне.

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Нуца Бузаладзе родилась в Тбилиси, но выросла в Турции. Ее мать — пианистка, а отец — композитор и певец. Родители с детства развивали в Нуце талант к музыке и способствовали ее музыкальной карьере.

Когда ей было 17, она выиграла свой первый певческий конкурс, а известной стала после победы на музыкальном фестивале Новая Волна-2014, который проходил в Юрмале, в Латвии.

Свою сольную карьеру Нуца начала в родной Грузии, а продолжила в Турции, где жила некоторое время. В последнее время Нуца перебралась в Лос-Анджелес, где она пишет песни, выступает и снимает клипы. А недавно заняла 12ое место в популярном телешоу American Idol.

У певицы контракты на выступления в Дубае, там она сотрудничает с Theater Dubai и выступает на Expo.

Хотя 26-летняя Нуца Бузаладзе и не засиживается на месте, своим домом считает родную Грузию. А себя называет целеустремленной, энергичной “трудоголичкой”, которая очень любит то, что делает.

Перевод песни Нуци Бузаладзе I’m a Firefighter

Крошка, я пожарный,

Оказавшийся в горящем доме на немой картине.

И нет выхода, кроме как наблюдать,

Как любовь между нами умирает.

Это называется Падающий Ангел,

Это аттракцион в парке развлечений,

Какие-нибудь американские горки.

Это поднимает тебя и когда-то сбивает тебя,

Это дает тебе бабочек,

И теперь я желаю твоего поцелуя.

Бьюсь об заклад, ты мог бы прочитать это на моих губах.

Водопады, я прыгаю.

Я знаю, что ты идешь, детка,

Птицы летят на юг,

И нечего говорить.

Ты мне нужен здесь

Мне нужна твоя любовь, как я могу умереть.

Нуца Бузаладзе: I’m a Firefighter — клип певицы

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