Sarah Bonnici — Loop: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Мальти та про що її пісня

Євробачення уже в самому розпалі! 7 травня 2024 року стартували змагання на найбільшому міжнародному пісенному конкурсі, а вже 9 травня відкриватиме другий півфінал Мальта та її представниця Sarah Bonnici.
Що відомо про співачку, яка представлятиме Мальту на цьогорічному Євробаченні, а також про що її пісня і як перекладається Loop — читай далі у матеріалі.
Відомо, що на Євробаченні 2024 Мальту представлятиме тамтешня співачка Sarah Bonnici (Сара Боннічі).
Дівчина активно розвивається не лише у співочій карʼєрі, а й у напрямі танців. Як показали репетиції її виступу, варто чекати на дуже запальний номер з відточеною хореографією.
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Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)
Sarah Bonnici змалку брала участь у національних відборах та дитячих конкурсах Євробачення. Зокрема, у 2009 році вона з піснею The Mambo Song посіла третє місце на національному відборі до Дитячого Євробачення.
Уже у 2010 вона посіла сьоме місце з піснею Kitty Kitty Cat, однак все одно виступила на сцені дитячого шоу — як танцівниця.
У неї чимало перемог у пісенних конкурсах інших країн: Румунії, Угорщини, Болгарії.
У неї чимало перемог у пісенних конкурсах інших країн: Румунії, Угорщини, Болгарії.
Також Sarah Bonnici брала участь у відборі представників Мальти на Євробаченні 2022 року, тоді вона посіла 12 місце у фіналі. Вже у 2024 році співачка змогла вибороти можливість представляти свою країну на Євробаченні.
Пісня представниці Мальти на цьогорічному Євробаченні Loop розповідає про співзалежне кохання двох людей.
Хіба ти не знаєш, що ти мене спіймав?
Що ти мене спіймав
Так, мене, так
Мені так спекотно, що я палаю, як у лихоманці
Я приманка, ти ніколи не пробував нічого солодшого
Думав, ти можеш мені відмовити, ні, ні, ні
Пройдімо ще один раунд, повільно
І не намагайся сказати мені, що я твоя залежність
Було очевидно, що ти закінчиш ось так
Боже мій, ти загнав мене (у глухий кут)
Я в ньому і вся вина на (тобі)
Дозволь мені подражнити тебе, поки я
Буду рухатися, заганяючи тебе в глухий кут
У твоїй голові всю ніч
Що ти загнав мене
Загнав мене
У глухий кут
Вишенька на торті, а ти кориця
Змушую моє серце трохи битися
Як ра-па-па-бам-ба, ра-па-па-па-бам-ба, так
Ти знаєш, як мене розкрутити, хлопче
Хіба ти не знаєш, що ти моя, моя залежність?
Було очевидно, що ми закінчимо ось так
Побачити список всіх країн-учасниць цьогорічного Євробачення та послухати їхні пісні можна в нашому іншому матеріалі.
Головне фото: Eurovision Song Contest.
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