Sarah Bonnici — Loop: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Мальти та про що її пісня

Євробачення уже в самому розпалі! 7 травня 2024 року стартували змагання на найбільшому міжнародному пісенному конкурсі, а вже 9 травня відкриватиме другий півфінал Мальта та її представниця Sarah Bonnici.

Що відомо про співачку, яка представлятиме Мальту на цьогорічному Євробаченні, а також про що її пісня і як перекладається Loop — читай далі у матеріалі.

Представниця Мальти на Євробаченні-2024

Відомо, що на Євробаченні 2024 Мальту представлятиме тамтешня співачка Sarah Bonnici (Сара Боннічі).

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Дівчина активно розвивається не лише у співочій карʼєрі, а й у напрямі танців. Як показали репетиції її виступу, варто чекати на дуже запальний номер з відточеною хореографією.

Що відомо про Sarah Bonnici

Sarah Bonnici змалку брала участь у національних відборах та дитячих конкурсах Євробачення. Зокрема, у 2009 році вона з піснею The Mambo Song посіла третє місце на національному відборі до Дитячого Євробачення.

Уже у 2010 вона посіла сьоме місце з піснею Kitty Kitty Cat, однак все одно виступила на сцені дитячого шоу — як танцівниця.

У неї чимало перемог у пісенних конкурсах інших країн: Румунії, Угорщини, Болгарії.

Також Sarah Bonnici брала участь у відборі представників Мальти на Євробаченні 2022 року, тоді вона посіла 12 місце у фіналі. Вже у 2024 році співачка змогла вибороти можливість представляти свою країну на Євробаченні.

Читати на тему Другий півфінал Євробачення-2024: хто виступатиме на сцені та чим дивуватимуть учасники Дивись список конкурсантів другого півфіналу Євробачення-2024.

Sarah Bonnici — Loop: про що пісня

Пісня представниці Мальти на цьогорічному Євробаченні Loop розповідає про співзалежне кохання двох людей.

Sarah Bonnici — Loop: переклад пісні

Хіба ти не знаєш, що ти мене спіймав?

Що ти мене спіймав

Так, мене, так

Мені так спекотно, що я палаю, як у лихоманці

Я приманка, ти ніколи не пробував нічого солодшого

Думав, ти можеш мені відмовити, ні, ні, ні

Пройдімо ще один раунд, повільно

І не намагайся сказати мені, що я твоя залежність

Було очевидно, що ти закінчиш ось так

Боже мій, ти загнав мене (у глухий кут)

Я в ньому і вся вина на (тобі)

Дозволь мені подражнити тебе, поки я

Буду рухатися, заганяючи тебе в глухий кут

У твоїй голові всю ніч

Що ти загнав мене

Загнав мене

Загнав мене

У глухий кут

Вишенька на торті, а ти кориця

Змушую моє серце трохи битися

Як ра-па-па-бам-ба, ра-па-па-па-бам-ба, так

Ти знаєш, як мене розкрутити, хлопче

Хіба ти не знаєш, що ти моя, моя залежність?

Було очевидно, що ми закінчимо ось так

Побачити список всіх країн-учасниць цьогорічного Євробачення та послухати їхні пісні можна в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: Eurovision Song Contest.

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