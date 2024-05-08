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Другий півфінал Євробачення-2024: хто виступатиме на сцені та чим дивуватимуть учасники

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Травня 2024, 10:00
другий півфінал Євробачення-2024
Фото: Depositphotos

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