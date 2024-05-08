Другий півфінал Євробачення-2024: хто виступатиме на сцені та чим дивуватимуть учасники

Євробачення 2024 продовжує захоплювати серця меломанів по усьому світові. Після захопливих національних відборів і місяців підготовки, настав час зосередитись на тих, хто виступатиме на сцені Євробачення-2024 у другому півфіналі та боротиметься за право виступати у фіналі конкурсу.

Раніше ми писали про перший півфінал Євробачення 2024. А детальніше про склад другого півфіналу Євробачення-2024, що відбудеться 9 травня у шведському місті Мальме, розповідаємо далі у матеріалі.

Другий півфінал Євробачення-2024: список країн-учасниць

Австрія: Kaleen — We Will Rave Албанія: Besa — Titan Вірменія: Ladaniva — Jako Греція: Marina Satti — Zari Данія: SABA — Sand Мальта: Sarah Bonnici — Loop Чехія: Aiko — Pedestal Швейцарія: Nemo — The Code Бельгія: Mustii — Before the Party’s Over Грузія: Nutsa Buzaladze — Fire Fighter Естонія: 5MIINUST та Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ізраїль: Eden Golan — Hurricane Латвія: Dons — Hollow Нідерланди: Joost Klein — Europapa Норвегія: Gåte — Ulveham Сан-Марино: Megara — 11:11

Другий півфінал Євробачення-2024 також зазнає певних змін. Відтак, можна буде побачити виступ трьох країн Великої п’ятірки, які організовують конкурс та автоматично проходять до фіналу. 9 травня 2024 року на сцену вийдуть Франція, Італія та Іспанія.

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Як визначать переможців другого півфіналу Євробачення

Як і раніше, журі голосуватиме за учасників лише під час фіналу Євробачення-2024. Однак деякі правила усе ж змінили. У 2024 році голосування стартуватиме одразу після початку виходу першого учасника на сцену. Нагадаємо, раніше віддати голос за країну-фаворитку можна було лише після усіх виступів.

Також усі інші країни, що не беруть участь у пісенному конкурсі, матимуть змогу проголосувати онлайн майже протягом доби. Для них голосування стартуватиме після других генеральних репетицій півфіналів та триватиме до початку виступів.

Та все ж, одним із найочікуваніших моментів для усіх глядачів та учасників є оголошення переможця конкурсу. Якщо тобі цікаво, які шанси в України у цьому році на Євробаченні, раніше ми розповідали про прогноз букмекерів на переможця Євробачення-2024.

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