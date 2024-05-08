Второй полуфинал Евровидения-2024: кто будет выступать на сцене и чем будут удивлять участники

Евровидение 2024 продолжает удерживать внимание меломанов по всему миру. После захватывающих национальных отборов и месяцев подготовки, пришло время сосредоточиться на тех, кто будет выступать на сцене Евровидения-2024 во втором полуфинале и бороться за право выступать в финале конкурса.

Ранее мы писали о первом полуфинале Евровидения 2024. А подробнее о составе второго полуфинала Евровидения-2024, который состоится 9 мая в шведском городе Мальме, рассказываем далее в материале.

Второй полуфинал Евровидения-2024: список стран-участниц

Австрия: Kaleen — We Will Rave Албания: Besa — Titan Армения: Ladaniva — Jako Греция: Marina Satti — Zari Дания: SABA — Sand Мальта: Sarah Bonnici — Loop Чехия: Aiko — Pedestal Швейцария: Nemo — The Code Бельгия: Mustii — Before the Party’s Over Грузия: Nutsa Buzaladze — Fire Fighter Эстония: 5MIINUST и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Израиль: Eden Golan — Hurricane Латвия: Dons — Hollow Нидерланды: Joost Klein — Europapa Норвегия: Gåte — Ulveham Сан-Марино: Megara — 11:11

Второй полуфинал Евровидения-2024 также ждут определенные изменения. В частности, можно будет увидеть выступление трех стран Большой пятерки, которые организуют конкурс и автоматически проходят в финал. 9 мая 2024 года на сцену выйдут Франция, Италия и Испания.

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Как определят победителей второго полуфинала Евровидения

Как и раньше, жюри будет голосовать за участников только во время финала Евровидения-2024. Однако некоторые правила все же изменили. В 2024 году голосование будет стартовать сразу же после начала выхода первого участника на сцену. Напомним, ранее отдать голос за страну-фаворитку можно было только после всех выступлений.

Также другие страны, которые не участвуют в песенном конкурсе, смогут проголосовать онлайн почти в течение суток. Для них голосование будет стартовать после вторых генеральных репетиций полуфиналов и продлится до начала выступлений.

И все же, одним из самых ожидаемых моментов для всех зрителей и участников является объявление победителя конкурса. Если тебе интересно, какие шансы у Украины в этом году, ранее мы рассказывали прогноз букмекеров на победителя Евровидения-2024.

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