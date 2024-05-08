Sarah Bonnici — Loop: что известно про участницу Евровидения-2024 из Мальты и о чем ее песня

Евровидение уже в самом разгаре! 7 мая 2024 стартовали соревнования на крупнейшем международном песенном конкурсе, а уже 9 мая будет открывать второй полуфинал Мальта и ее представительница Sarah Bonnici.

Что известно о певице, которая будет представлять Мальту на Евровидении, а также о чем ее песня и как переводится Loop — читай дальше в материале.

Представительница Мальты на Евровидении-2024

Известно, что на Евровидении 2024 года Мальту будет представлять тамошняя певица Sarah Bonnici (Сара Бонничи).

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Девушка активно развивается не только в певческой карьере, но и в направлении танцев. Как показали репетиции ее выступления, стоит ожидать очень зажигательный номер с отточенной хореографией.

Что известно о Sarah Bonnici

Sarah Bonnici с детства принимала участие в национальных отборах и детских конкурсах Евровидения. В частности, в 2009 году она с песней The Mambo Song заняла третье место на национальном отборе к Детскому Евровидению.

Уже в 2010 году она заняла седьмое место с песней Kitty Kitty Cat, однако все равно выступила на сцене детского шоу — как танцовщица.

На ее счету много побед в песенных конкурсах других стран: Румынии, Венгрии, Болгарии.

Также Sarah Bonnici принимала участие в отборе представителей Мальты на Евровидении 2022 года, тогда она заняла 12-е место в финале. Уже в 2024 году певица смогла получить возможность представлять свою страну на Евровидении.

Читать по теме Второй полуфинал Евровидения-2024: кто будет выступать на сцене и чем будут удивлять участники Смотри список конкурсантов второго полуфинала Евровидения-2024.

Sarah Bonnici — Loop: о чем песня

Песня представительницы Мальты на нынешнем Евровидении Loop рассказывает о созависимой любви двух человек.

Sarah Bonnici — Loop: перевод песни

Разве ты не знаешь, что ты меня поймал?

Что ты меня поймал

Да, меня, да

Мне так жарко, что я горю, как в лихорадке

Я приманка, ты никогда не пробовал ничего слаще

Думал, ты можешь мне отказать, нет, нет, нет

Давай пройдем еще один раунд, медленно

И не пытайся сказать мне, что я твоя зависимость

Было очевидно, что ты закончишь вот так

Боже мой, ты загнал меня (в тупик)

Я в нем и вся вина на тебе

Позволь мне подразнить тебя, пока я

Буду двигаться, загоняя тебя в тупик

В твоей голове всю ночь

Что ты загнал меня

Загнал меня

Загнал меня

В тупик

Вишенка на торте, а ты корица

Заставляю моё сердце немного биться

Как ра-па-па-бам-ба, ра-па-па-бам-ба, да

Ты знаешь, как меня раскрутить, мальчик

Разве ты не знаешь, что ты моя, моя зависимость?

Было очевидно, что мы закончим вот так

Увидеть список всех стран-участниц Евровидения этого года и послушать их песни можно в нашем другом материале.

Главное фото: Eurovision Song Contest.

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