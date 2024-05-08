Sarah Bonnici — Loop: что известно про участницу Евровидения-2024 из Мальты и о чем ее песня

Евровидение уже в самом разгаре! 7 мая 2024 стартовали соревнования на крупнейшем международном песенном конкурсе, а уже 9 мая будет открывать второй полуфинал Мальта и ее представительница Sarah Bonnici.
Что известно о певице, которая будет представлять Мальту на Евровидении, а также о чем ее песня и как переводится Loop — читай дальше в материале.
Известно, что на Евровидении 2024 года Мальту будет представлять тамошняя певица Sarah Bonnici (Сара Бонничи).
Девушка активно развивается не только в певческой карьере, но и в направлении танцев. Как показали репетиции ее выступления, стоит ожидать очень зажигательный номер с отточенной хореографией.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)
Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)
Sarah Bonnici с детства принимала участие в национальных отборах и детских конкурсах Евровидения. В частности, в 2009 году она с песней The Mambo Song заняла третье место на национальном отборе к Детскому Евровидению.
Уже в 2010 году она заняла седьмое место с песней Kitty Kitty Cat, однако все равно выступила на сцене детского шоу — как танцовщица.
На ее счету много побед в песенных конкурсах других стран: Румынии, Венгрии, Болгарии.
На ее счету много побед в песенных конкурсах других стран: Румынии, Венгрии, Болгарии.
Также Sarah Bonnici принимала участие в отборе представителей Мальты на Евровидении 2022 года, тогда она заняла 12-е место в финале. Уже в 2024 году певица смогла получить возможность представлять свою страну на Евровидении.
Песня представительницы Мальты на нынешнем Евровидении Loop рассказывает о созависимой любви двух человек.
Разве ты не знаешь, что ты меня поймал?
Что ты меня поймал
Да, меня, да
Мне так жарко, что я горю, как в лихорадке
Я приманка, ты никогда не пробовал ничего слаще
Думал, ты можешь мне отказать, нет, нет, нет
Давай пройдем еще один раунд, медленно
И не пытайся сказать мне, что я твоя зависимость
Было очевидно, что ты закончишь вот так
Боже мой, ты загнал меня (в тупик)
Я в нем и вся вина на тебе
Позволь мне подразнить тебя, пока я
Буду двигаться, загоняя тебя в тупик
В твоей голове всю ночь
Что ты загнал меня
Загнал меня
В тупик
Вишенка на торте, а ты корица
Заставляю моё сердце немного биться
Как ра-па-па-бам-ба, ра-па-па-бам-ба, да
Ты знаешь, как меня раскрутить, мальчик
Разве ты не знаешь, что ты моя, моя зависимость?
Было очевидно, что мы закончим вот так
Увидеть список всех стран-участниц Евровидения этого года и послушать их песни можно в нашем другом материале.
Главное фото: Eurovision Song Contest.
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