Другий півфінал Євробачення-2024: дата, де дивитися, та порядок виступів

Запальні та водночас чуттєві мелодії, яскраві виступи та незабутня атмосфера — все це вже невдовзі побачать ті глядачі, які чекають, коли ж почнеться другий півфінал Євробачення-2024.

Перша частина пісенного конкурсу залишила по собі неабияку кількість емоцій та очікувань. Тому шанувальники та шанувальниці із захопленням цікавляться, яка дата другого півфіналу Євробачення-2024, де його можна подивитись та хто цього разу виступатиме в надії завоювати серця мільйонів глядачів.

Євробачення-2024: порядок виступів другого півфіналу

Згідно з даними, які опублікував офіційний сайт пісенного конкурсу Євробачення, у другому півфіналі за можливість потрапити у фінал будуть змагатись 16 країн. Разом із ними виступлять і три представники тих держав, які були засновницями конкурсу.

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Порядок виступів артистів у другому півфіналі Євробачення-2024:

Мальта: Sarah Bonnici – Loop. Албанія: BESA – TITAN. Греція: Marina Satti – ZARI. Швейцарія: Nemo – The Code. Чехія: Aiko – Pedestal. Австрія: Kaleen – We Will Rave. Данія: SABA – SAND. Вірменія: LADANIVA – Jako. Латвія: Dons — Hollow. Сан-Марино: MEGARA – 11:11. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter. Бельгія: Mustii – Before the Party’s Over. Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane. Норвегія: Gåte – Ulveham. Нідерланди: Joost Klein – Europapa.

Також на сцену у другому півфіналі Євробачення-2024 вийдуть представники Франції, Іспанії та Італії. До речі, раніше ми пояснювали, чому цим та ще двом країнам гарантована автоматична участь у фіналі конкурсу.

Другий півфінал Євробачення-2024: коли відбудеться

Коли ж відбудеться другий півфінал Євробачення-2024 та о котрій початок? Це питання хвилює багатьох фанатів конкурсу. І їм пощастило, адже дата другого півфіналу — четвер, 9 травня 2024 року. Початок о 22:00.

Другий півфінал Євробачення-2024: де дивитись

Якщо ж тебе ще й мучить питання, де можна подивитись другий півфінал Євробачення-2024, ми теж можемо тобі у цьому допомогти.

Пряму трансляцію другого півфіналу можна буде подивитись на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура чи Суспільне Євробачення. Або мовою оригіналу на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Хто зможе голосувати в другому півфіналі Євробачення-2024

Також багатьох українців може цікавити, а чи можна буде цього разу проголосувати за тих учасників, які припали до серця? Проте це можуть зробити лише ті, хто знаходиться в країнах, які беруть участь у другому півфіналі.

Крім того, голосувати за своїх фаворитів 9 травня можуть глядачі у Франції, Іспанії та Італії, які виступають у другому півфіналі. Це можна буде зробити, коли закінчаться усі виступи учасників та будуть офіційно відкриті лінії для голосування.

Хочеш заздалегідь до фіналу обрати собі фаворитів? Тоді читай, хто виступатиме на сцені та чим дивуватимуть учасники в другому півфіналі. А також список учасників та композицій цьогорічного пісенного шоу Євробачення-2024.

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