На них чекає гранд-фінал! Хто переміг у першому півфіналі Євробачення-2024

Вже оприлюднені результати першого півфіналу Євробачення-2024. В цю суботу, 11 травня, на ці країни чекає боротьба за перемогу у конкурсі. Хто увійшов до списку фіналістів — читай в матеріалі.

Євробачення-2024 — переможці першого півфіналу

За результатами голосування у фінал потрапили такі країни:

Нагадаємо, що Швеція як країна-переможниця минулого року, а також Велика п’ятірка Євробачення — Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина, — автоматично проходять до фіналу пісенного конкурсу.

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Коли другий півфінал Євробачення-2024

Другий півфінал співочого шоу відбудеться у четвер 9 травня 2024 року. Тоді буде обрано ще 10 країн, що змагатимуться за перше місце у фіналі.

А переможець цьогорічного Євробачення буде обраний у суботу 11 травня. На результат впливатимуть як голоси глядачів, так і вподобання членів журі країн-учасниць. Подія розпочнеться о 22:00 за київським часом.

А якщо цікаво, як саме відбувся перший півфінал Євробачення-2024, то пропонуємо наш онлайн-репортаж з події.

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