Их ждет гранд-финал! Кто победил в первом полуфинале Евровидения-2024

Уже обнародованы результаты первого полуфинала Евровидения-2024. В эту субботу, 11 мая, эти страны ждет борьба за победу в конкурсе. Кто вошел в список финалистов — читай в материале.

Евровидение-2024 — победители первого полуфинала

По результатам голосования в финал попали следующие страны:

Напомним, что Швеция как страна-победительница в прошлом году, а также Большая пятерка Евровидения — Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия — автоматически проходят в финал песенного конкурса.

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Когда второй полуфинал Евровидения-2024

Второй полуфинал певческого шоу состоится в четверг, 9 мая 2024 года. Тогда будут выбраны еще 10 стран, которые будут соревноваться за первое место в финале.

А победитель Евровидения этого года будет избран в субботу 11 мая. На результат будут влиять как голоса зрителей, так и предпочтения членов жюри стран-участниц. Событие начнется в 22:00 по киевскому времени.

А если интересно, как именно прошел первый полуфинал Евровидения-2024, то предлагаем наш онлайн-репортаж с события.

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