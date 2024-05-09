Второй полуфинал Евровидения-2024: дата, где смотреть и порядок выступлений

Зажигательные и одновременно чувственные мелодии, яркие выступления и незабываемая атмосфера — все это уже скоро увидят те зрители, которые ждут, когда начнется второй полуфинал Евровидения-2024.

Первая часть песенного конкурса оставила большое количество эмоций и ожиданий. Поэтому поклонники и поклонницы с восторгом интересуются, какая дата второго полуфинала Евровидения-2024, где его можно посмотреть и кто в этот раз будет выступать в надежде завоевать сердца миллионов зрителей.

Евровидение-2024: порядок выступлений второго полуфинала

Согласно данным, что опубликовал официальный сайт песенного конкурса Евровидение, во втором полуфинале за возможность попасть в финал будут соревноваться 16 стран. Вместе с ними выступят и три представителя тех государств, которые были основательницами конкурса.

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Порядок выступлений артистов во втором полуфинале Евровидения-2024:

Мальта: Sarah Bonnici – Loop. Албания: BESA – TITAN. Греция: Marina Satti – ZARI. Швейцария: Nemo – The Code. Чехия: Aiko – Pedestal. Австрия: Kaleen – We Will Rave. Дания: SABA – SAND. Армения: LADANIVA – Jako. Латвия: Dons — Hollow. Сан-Марино: MEGARA – 11:11. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter. Бельгия: Mustii – Before the Party’s Over. Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Израиль: Eden Golan – Hurricane. Норвегия: Gåte – Ulveham. Нидерланды: Joost Klein – Europapa.

Также на сцену во втором полуфинале Евровидения-2024 выйдут представители Франции, Испании и Италии. Кстати, раньше мы объясняли, почему этим и еще двум странам гарантировано автоматическое участие в финале конкурса.

Второй полуфинал Евровидения-2024: когда состоится

Когда же состоится второй полуфинал Евровидения-2024 и в сколько начало? Этот вопрос волнует многих фанатов конкурса. И им повезло, ведь дата второго полуфинала — четверг, 9 мая 2024 года. Начало в 22:00.

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Второй полуфинал Евровидения-2024: где смотреть

Если тебя еще и мучает вопрос, где можно посмотреть второй полуфинал Евровидения-2024, мы тоже можем тебе в этом помочь.

Прямую трансляцию второго полуфинала можно будет посмотреть на телеканале Суспільне Культура, а также на сайтах Суспільне Культура или Суспільне Євробачення. Или на языке оригинала на официальном YouTube-канале Евровидения.

Кто сможет голосовать во втором полуфинале Евровидения-2024

Также многих украинцев может интересовать, а можно ли будет на этот раз проголосовать за понравившихся участников? Однако это могут сделать только те, кто находится в странах, участвующих во втором полуфинале.

Кроме того, голосовать за своих фаворитов 9 мая могут зрители во Франции, Испании и Италии, которые выступают во втором полуфинале. Это можно будет сделать, когда закончатся все выступления участников и будут официально открыты линии голосования.

Хочешь заранее в финал выбрать себе фаворитов? Тогда читай, кто будет выступать на сцене и чем будут удивлять участники во втором полуфинале. А также список участников и композиций песенного шоу Евровидение-2024.

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