5miinust та Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: що відомо про пісню учасників Євробачення-2024 з Естонії

Цьогоріч Естонію на Євробаченні-2024 представлять одразу два гурти — 5miinust та Puuluup з піснею (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Про що пісня та що відомо про представників — розповідаємо далі.
6 листопада 2023 року гурти Puuluup та 5miinust оголосили учасниками Eesti Laul 2024 — національного відбору Євробачення в Естонії.
8 грудня відбулася офіційна прем’єра пісні (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Учасники перемогли у фіналі, набравши 26 422 голоси, що вдвічі більше від найближчого конкурента.
Виконавці виступатимуть у другому півфіналі Євробачення 9 травня під номером 13.
Puuluup — естонський фолк-дует, створений у 2014 році Рамо Тедером і Марко Вейссоном. Музиканти грають на талгарпі та петельниках
5miinust — гурт з п’яти осіб, заснований у 2015 році. Стали відомими у 2018 році, коли обидва студійні альбоми Aasta plaat і Rämmar, випущені у 2016 і 2017 роках, увійшли до 20 найкращих у продажу альбомів у Естонії.
У рамках Estonian Music Awards, головної нагороди музичної індустрії країни, 5miinust у 2020 та 2022 роках перемагали в категорії Артист року, а також потрапляли у номінацію у 2017 та 2021 роках.
За словами вокаліста дуету Puuluup Марко Вейссона та учасника гурту 5miinust Карла Ківастіка з псевдо Корея, на створення пісні їх надихнула подорож, під час якої Вейссон сказав, що він нічого не знає про корейські наркотики.
Однак аналітик Люсі Персі із Wiwibloggs зауважує, що на початку пісні згадується, як на дует напав поліцейський, який розшукує наркотики.
За словами Персі, співаки заперечують, що є наркоманами, тому що не багаті й не мають грошей для купівлі наркотиків. Хоча вони часто носять сонцезахисні окуляри, щоб приховати зіниці.
За словами Персі, співаки заперечують, що є наркоманами, тому що не багаті й не мають грошей для купівлі наркотиків. Хоча вони часто носять сонцезахисні окуляри, щоб приховати зіниці.
Згадка про бідність, вважає аналітик, також може натякати на те, як багатство впливає на сприйняття поліцією людей. Адже через свою бідність їм потрібно захищатися та заперечувати все. Крім цього він припускає, що це може бути проявом гумору.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rämmar squad (@5miinust)
Допис, поширений rämmar squad (@5miinust)
Ми не наркомани, ми нічого не зробилиОдяг на нас — знайдений на смітникуПоліцейська хроніка і на дачі рейдЄдиний пакетик на столі — це зелений “лейс”
Ми не наркомани, ми нічого не зробилиОдяг на нас — знайдений на смітникуПоліцейська хроніка і на дачі рейдПрийшли люди у формі, а мені вельми окей
УуууПослухай тепер цеТи зможеш прогудітисьНас сьогодні почуютьА цей пакетик прибери
Я не знаю про наркотики, знаю лимонад і сидрЯ не можу відрізнити вітаміни від спідів
Сироїжки й шампіньйони — де ваші грибниціТи заводиш моє тіло, наче кухонну плиту
Каченята маленькі, проте маки такі високіМи оминаємо речовини, хай це роблять багатіїРано-вранці заспівали, наче півніДівчата із сумними обличчами забрали мої цукерки
Ми оминаємо речовини, бо ми не багатіУ підсобці на столі стоїть тільки ІПАОкуляри на очах, це просто по приколуТі, хто в перших рядах, зможуть побачити все
Замовкни, я нічого не робивХоча й навколо мене крутиться цей танець, агаЗамовкни, я нічого не бачивХоча й навколо мене крутиться цей танець, ага
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