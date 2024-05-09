5miinust та Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: що відомо про пісню учасників Євробачення-2024 з Естонії

Цьогоріч Естонію на Євробаченні-2024 представлять одразу два гурти — 5miinust та Puuluup з піснею (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Про що пісня та що відомо про представників — розповідаємо далі.

Представник Естонії на Євробаченні-2024

6 листопада 2023 року гурти Puuluup та 5miinust оголосили учасниками Eesti Laul 2024 — національного відбору Євробачення в Естонії.

8 грудня відбулася офіційна прем’єра пісні (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Учасники перемогли у фіналі, набравши 26 422 голоси, що вдвічі більше від найближчого конкурента.

Зараз також дивляться

Виконавці виступатимуть у другому півфіналі Євробачення 9 травня під номером 13.

Хто такі 5miinust та Puuluup

Puuluup — естонський фолк-дует, створений у 2014 році Рамо Тедером і Марко Вейссоном. Музиканти грають на талгарпі та петельниках

5miinust — гурт з п’яти осіб, заснований у 2015 році. Стали відомими у 2018 році, коли обидва студійні альбоми Aasta plaat і Rämmar, випущені у 2016 і 2017 роках, увійшли до 20 найкращих у продажу альбомів у Естонії.

У рамках Estonian Music Awards, головної нагороди музичної індустрії країни, 5miinust у 2020 та 2022 роках перемагали в категорії Артист року, а також потрапляли у номінацію у 2017 та 2021 роках.

5miinust та Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: про що пісня учасників Євробачення-2024

За словами вокаліста дуету Puuluup Марко Вейссона та учасника гурту 5miinust Карла Ківастіка з псевдо Корея, на створення пісні їх надихнула подорож, під час якої Вейссон сказав, що він нічого не знає про корейські наркотики.

Однак аналітик Люсі Персі із Wiwibloggs зауважує, що на початку пісні згадується, як на дует напав поліцейський, який розшукує наркотики.

За словами Персі, співаки заперечують, що є наркоманами, тому що не багаті й не мають грошей для купівлі наркотиків. Хоча вони часто носять сонцезахисні окуляри, щоб приховати зіниці.

Згадка про бідність, вважає аналітик, також може натякати на те, як багатство впливає на сприйняття поліцією людей. Адже через свою бідність їм потрібно захищатися та заперечувати все. Крім цього він припускає, що це може бути проявом гумору.

(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: переклад пісні на українську мову

Ми не наркомани, ми нічого не зробили

Одяг на нас — знайдений на смітнику

Поліцейська хроніка і на дачі рейд

Єдиний пакетик на столі — це зелений “лейс”

Ми не наркомани, ми нічого не зробили

Одяг на нас — знайдений на смітнику

Поліцейська хроніка і на дачі рейд

Прийшли люди у формі, а мені вельми окей

Уууу

Послухай тепер це

Ти зможеш прогудітись

Нас сьогодні почують

А цей пакетик прибери

Я не знаю про наркотики, знаю лимонад і сидр

Я не можу відрізнити вітаміни від спідів

Уууу

Послухай тепер це

Ти зможеш прогудітись

Нас сьогодні почують

А цей пакетик прибери

Сироїжки й шампіньйони — де ваші грибниці

Ти заводиш моє тіло, наче кухонну плиту

Каченята маленькі, проте маки такі високі

Ми оминаємо речовини, хай це роблять багатії

Рано-вранці заспівали, наче півні

Дівчата із сумними обличчами забрали мої цукерки

Ми оминаємо речовини, бо ми не багаті

У підсобці на столі стоїть тільки ІПА

Окуляри на очах, це просто по приколу

Ті, хто в перших рядах, зможуть побачити все

Замовкни, я нічого не робив

Хоча й навколо мене крутиться цей танець, ага

Замовкни, я нічого не бачив

Хоча й навколо мене крутиться цей танець, ага

Уууу

Послухай тепер це

Ти зможеш прогудітись

Нас сьогодні почують

А цей пакетик прибери

Я не знаю про наркотики, знаю лимонад і сидр

Я не можу відрізнити вітаміни від спідів

Уууу

Послухай тепер це

Ти зможеш прогудітись

Нас сьогодні почують

А цей пакетик прибери

Сироїжки й шампіньйони — де ваші грибниці

Ти заводиш моє тіло, наче кухонну плиту

Також ми розповідали про лідерів букмекерських прогнозів Євробачення-2024 Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.