5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: что известно о песне участников Евровидения-2024 из Эстонии

В этом году Эстонию на Евровидении-2024 представят сразу две группы — 5miinust и Puuluup с песней (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. О чем песня и что известно о представителях — рассказываем дальше.
6 ноября 2023 группы Puuluup и 5miinust объявили участниками Eesti Laul 2024 — национального отбора Евровидения в Эстонии.
8 декабря состоялась официальная премьера песни (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Участники победили в финале, набрав 26 422 голоса, что вдвое больше ближайшего конкурента.
Исполнители выступят во втором полуфинале Евровидения 9 мая под номером 13.
Puuluup — эстонский фолк-дуэт, созданный в 2014 году Рамо Тедером и Марко Вейссоном. Музыканты играют на талгарпе и петлителях
5miinust — группа из пяти человек, основанная в 2015 году. Стали известны в 2018 году, когда оба студийных альбома Aasta plaat и Rämmar, выпущенные в 2016 и 2017 годах, вошли в 20 лучших в продаже альбомов в Эстонии.
В рамках Estonian Music Awards, главной награды музыкальной индустрии страны, 5miinust в 2020 и 2022 годах побеждали в категории Артист года, а также попадали в номинацию в 2017 и 2021 годах.
По словам вокалиста дуэта Puuluup Марко Вейссона и участника группы 5miinust Карла Кивастика из псевдо Корея, на создание песни их вдохновило путешествие, во время которого Уэйссон сказал, что он ничего не знает о корейских наркотиках.
Однако аналитик Люси Перси из Wiwibloggs отмечает, что в начале песни упоминается, как на дуэт напал полицейский, разыскивающий наркотики.
По словам Перси, певцы отрицают, что являются наркоманами, потому что не богаты и не имеют денег на покупку наркотиков. Хотя они часто носят солнцезащитные очки, чтобы скрыть зрачки.
По словам Перси, певцы отрицают, что являются наркоманами, потому что не богаты и не имеют денег на покупку наркотиков. Хотя они часто носят солнцезащитные очки, чтобы скрыть зрачки.
Упоминание о бедности, считает аналитик, также может намекать на то, как богатство влияет на восприятие полицией людей. Ведь по своей бедности им нужно защищаться и отрицать все. Кроме того, он предполагает, что это может быть проявлением юмора.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rämmar squad (@5miinust)
Допис, поширений rämmar squad (@5miinust)
Мы не наркоманы, мы ничего не сделалиОдежда на нас – найдена на мусорникеПолицейская хроника и на даче рейдЕдинственный пакетик на столе — это зеленый Лейс
Мы не наркоманы, мы ничего не сделалиОдежда на нас — найдена на мусорникеПолицейская хроника и на даче рейдПришли люди в форме, а мне очень окей
УуууСлушай теперь этоТы сможешь прогудетьсяНас сегодня услышатА этот пакетик убери
Я не знаю о наркотиках, знаю лимонад и сидрЯ не могу отличить витамины от спидов
Сыроежки и шампиньоны — где ваши грибницыТы заводишь мое тело, как кухонную плиту
Утята маленькие, однако маки так высокиМы обходим вещества, пусть это делают богачиРано утром спели, как петухиДевушки с грустными лицами забрали мои конфеты
Мы обходим вещества, потому что мы не богатыВ подсобке на столе стоит только ИПАОчки на глазах, это просто по приколуТе, кто в первых рядах, смогут увидеть все
Заткнись, я ничего не делалХотя и вокруг меня крутится этот танец, агаЗаткнись, я ничего не виделХотя и вокруг меня крутится этот танец, ага
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