5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: что известно о песне участников Евровидения-2024 из Эстонии

В этом году Эстонию на Евровидении-2024 представят сразу две группы — 5miinust и Puuluup с песней (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. О чем песня и что известно о представителях — рассказываем дальше.

Представитель Эстонии на Евровидении-2024

6 ноября 2023 группы Puuluup и 5miinust объявили участниками Eesti Laul 2024 — национального отбора Евровидения в Эстонии.

8 декабря состоялась официальная премьера песни (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Участники победили в финале, набрав 26 422 голоса, что вдвое больше ближайшего конкурента.

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Кто такие 5miinust и Puuluup

Puuluup — эстонский фолк-дуэт, созданный в 2014 году Рамо Тедером и Марко Вейссоном. Музыканты играют на талгарпе и петлителях

5miinust — группа из пяти человек, основанная в 2015 году. Стали известны в 2018 году, когда оба студийных альбома Aasta plaat и Rämmar, выпущенные в 2016 и 2017 годах, вошли в 20 лучших в продаже альбомов в Эстонии.

В рамках Estonian Music Awards, главной награды музыкальной индустрии страны, 5miinust в 2020 и 2022 годах побеждали в категории Артист года, а также попадали в номинацию в 2017 и 2021 годах.

5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: о чем песня участников Евровидения-2024

По словам вокалиста дуэта Puuluup Марко Вейссона и участника группы 5miinust Карла Кивастика из псевдо Корея, на создание песни их вдохновило путешествие, во время которого Уэйссон сказал, что он ничего не знает о корейских наркотиках.

Однако аналитик Люси Перси из Wiwibloggs отмечает, что в начале песни упоминается, как на дуэт напал полицейский, разыскивающий наркотики.

По словам Перси, певцы отрицают, что являются наркоманами, потому что не богаты и не имеют денег на покупку наркотиков. Хотя они часто носят солнцезащитные очки, чтобы скрыть зрачки.

Упоминание о бедности, считает аналитик, также может намекать на то, как богатство влияет на восприятие полицией людей. Ведь по своей бедности им нужно защищаться и отрицать все. Кроме того, он предполагает, что это может быть проявлением юмора.

5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: перевод песни

Мы не наркоманы, мы ничего не сделали

Одежда на нас – найдена на мусорнике

Полицейская хроника и на даче рейд

Единственный пакетик на столе — это зеленый Лейс

Мы не наркоманы, мы ничего не сделали

Одежда на нас — найдена на мусорнике

Полицейская хроника и на даче рейд

Пришли люди в форме, а мне очень окей

Уууу

Слушай теперь это

Ты сможешь прогудеться

Нас сегодня услышат

А этот пакетик убери

Я не знаю о наркотиках, знаю лимонад и сидр

Я не могу отличить витамины от спидов

Уууу

Слушай теперь это

Ты сможешь прогудеться

Нас сегодня услышат

А этот пакетик убери

Сыроежки и шампиньоны — где ваши грибницы

Ты заводишь мое тело, как кухонную плиту

Утята маленькие, однако маки так высоки

Мы обходим вещества, пусть это делают богачи

Рано утром спели, как петухи

Девушки с грустными лицами забрали мои конфеты

Мы обходим вещества, потому что мы не богаты

В подсобке на столе стоит только ИПА

Очки на глазах, это просто по приколу

Те, кто в первых рядах, смогут увидеть все

Заткнись, я ничего не делал

Хотя и вокруг меня крутится этот танец, ага

Заткнись, я ничего не видел

Хотя и вокруг меня крутится этот танец, ага

Уууу

Слушай теперь это

Ты сможешь прогудеться

Нас сегодня услышат

А этот пакетик убери

Я не знаю о наркотиках, знаю лимонад и сидр

Я не могу отличить витамины от спидов

Уууу

Слушай теперь это

Ты сможешь прогудеться

Нас сегодня услышат

А этот пакетик убери

Сыроежки и шампиньоны — где ваши грибницы

Ты заводишь мое тело, как кухонную плиту

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