Nebulossa — Zorra: що відомо про учасників Євробачення-2024 з Іспанії, які вражають відвертістю

Пісенний конкурс Євробачення-2024 у самому розпалі, тому дізнаватись про його учасників стає все цікавіше. А особливо, якщо їхня поява відтягується аж до самого кінця шоу. Тому поки глядачі чекають на виступ представників Іспанії, ми розповідаємо детальніше про дует та його пісню Nebulossa — Zorra.

Представники Іспанії на Євробаченні-2024

Nebulossa — це іспанський дует, який працює в жанрі електропоп. Він складається з подружжя: співачки Мері Бес та продюсера і клавішника Марка Дасуза, які разом ось все 20 років.

Спершу Nebulossa намагалися у трохи збільшеному складі потрапити на Євробачення-2023 від Сан-Марино. Проте тоді їм не посміхнулась удача так, як у 2024 році. Адже вже на іспанському відборі дует з піснею Zorra вони здобули не лише любов глядачів, але й можливість представляти Іспанію на пісенному конкурсі цьогоріч.

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Що відомо про Nebulossa

Попри те, що подружжя вже досить довго разом та навіть мають двох дітей, створити дует Марі та Марк вирішили лише у 2018 році.

Своєю назвою Nebulossa творці роблять відсилку до однойменної туманності, про яку пара почула під час подорожі до Порт-Ейне в обсерваторії. Цікаво, що написання цього слова більше нагадує валенсійську, яка ближче самим вихідцям з муніципалітету Ондара в складі автономної спільноти Валенсія.

Nebulossa — Zorra: про що пісня

Перекласти назву пісні можна у два способи. Перший буквально означає самку лисиці. А ось другий має більш вульгарну конотацію, адже в іспанській мові також означає “с*ка”. І хоч у рідній Іспанії слухачі швидко вподобали пісню попри всі перестороги, європейським шанувальникам конкурсу спершу здалося, що дует висловлюється неправильно щодо жінок.

Після цього на офіційному сайті Євробачення автори пояснювали, що слова пісні є автобіографічними та певним чином саркастичним. Адже сама Мері часто стикалась з подібними виразами та відчувала дискримінацію, коли хотіла жити незалежно від стереотипів та почала нову кар’єру в 50 років.

Тому все, що жінка каже зі сцени — це самотерапія. А також — заклик до інших попри все лишатись собою та берегти свою свободу.

Nebulossa — Zorra: переклад пісні

(С*ка)

Я знаю, що я просто с*ка.

Що моє минуле поглинає тебе.

Я знаю, що я чорна вівця.

Незрозуміла, кам’яна.

***

Я знаю, що я не та, ким ти хочеш мене бачити (я знаю).

Я розумію, що зневірюю тебе (я знаю).

Але така моя природа.

Змінюватися заради тебе мені лінь.

***

Я зараз у гарному настрої.

Це було лише питання часу.

Я вийду на вулиці та буду кричати про те, що відчуваю.

На всі чотири вітри.

***

Якщо я гуляю одна, я с*ка.

Якщо я веселюся, я головна с*ка.

Якщо я затримуюся надовго, а там уже розвиднілося,

Я ще більш розпусна.

***

Коли я отримую те, що хочу (с*ка)

Це не тому, що я цього заслуговую (с*ка)

І навіть якщо я з’їдаю весь світ.

Це не цінується ні на секунду.

***

Я зараз у гарному настрої.

Це було лише питання часу.

Я вийду на вулиці та буду кричати про те, що відчуваю.

На всі чотири вітри.

***

Я в гарному настрої (с*ка)

Відновлена зсередини (с*ка)

І та с*ка, яку ви так боялися, набула сили.

І тепер вона — с*ка з обкладинки (с*ка)

Для якої все вже не так погано (с*ка)

Я та, кому наплювати.

Убий мене камінням, якщо ви вже закінчили

Я с*ка з обкладинки.

***

Я справжня жінка (с*ка).

І якщо я стану вісцеральною (с*ка)

Я перетворюся з с*ки на шакала.

Ти потрапив у зарості колючок.

Я с*ка з обкладинки.

***

Я зараз у гарному настрої.

Це було лише питання часу.

Я вийду на вулиці та буду кричати про те, що відчуваю.

На всі чотири вітри.

Я в гарному настрої (с*ка)

Відновлена зсередини (с*ка)

І та с*ка, яку ви так боялися, набула сили.

І тепер вона — с*ка з обкладинки.

Вперше представників Іспанії на сцені можна буде побачити в другому півфіналі. А хто ж буде окрім них? Читай, хто виступатиме на сцені в другому півфіналі Євробачення.

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