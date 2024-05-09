Nebulossa — Zorra: що відомо про учасників Євробачення-2024 з Іспанії, які вражають відвертістю

Пісенний конкурс Євробачення-2024 у самому розпалі, тому дізнаватись про його учасників стає все цікавіше. А особливо, якщо їхня поява відтягується аж до самого кінця шоу. Тому поки глядачі чекають на виступ представників Іспанії, ми розповідаємо детальніше про дует та його пісню Nebulossa — Zorra.
Nebulossa — це іспанський дует, який працює в жанрі електропоп. Він складається з подружжя: співачки Мері Бес та продюсера і клавішника Марка Дасуза, які разом ось все 20 років.
Спершу Nebulossa намагалися у трохи збільшеному складі потрапити на Євробачення-2023 від Сан-Марино. Проте тоді їм не посміхнулась удача так, як у 2024 році. Адже вже на іспанському відборі дует з піснею Zorra вони здобули не лише любов глядачів, але й можливість представляти Іспанію на пісенному конкурсі цьогоріч.
Попри те, що подружжя вже досить довго разом та навіть мають двох дітей, створити дует Марі та Марк вирішили лише у 2018 році.
Своєю назвою Nebulossa творці роблять відсилку до однойменної туманності, про яку пара почула під час подорожі до Порт-Ейне в обсерваторії. Цікаво, що написання цього слова більше нагадує валенсійську, яка ближче самим вихідцям з муніципалітету Ондара в складі автономної спільноти Валенсія.
Перекласти назву пісні можна у два способи. Перший буквально означає самку лисиці. А ось другий має більш вульгарну конотацію, адже в іспанській мові також означає “с*ка”. І хоч у рідній Іспанії слухачі швидко вподобали пісню попри всі перестороги, європейським шанувальникам конкурсу спершу здалося, що дует висловлюється неправильно щодо жінок.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovisión España – RTVE ???????? (@eurovisiontve)
Допис, поширений Eurovisión España – RTVE ???????? (@eurovisiontve)
Після цього на офіційному сайті Євробачення автори пояснювали, що слова пісні є автобіографічними та певним чином саркастичним. Адже сама Мері часто стикалась з подібними виразами та відчувала дискримінацію, коли хотіла жити незалежно від стереотипів та почала нову кар’єру в 50 років.
Тому все, що жінка каже зі сцени — це самотерапія. А також — заклик до інших попри все лишатись собою та берегти свою свободу.
(С*ка)
Я знаю, що я просто с*ка.
Що моє минуле поглинає тебе.
Я знаю, що я чорна вівця.
Незрозуміла, кам’яна.
***
Я знаю, що я не та, ким ти хочеш мене бачити (я знаю).
Я розумію, що зневірюю тебе (я знаю).
Але така моя природа.
Змінюватися заради тебе мені лінь.
Я зараз у гарному настрої.
Це було лише питання часу.
Я вийду на вулиці та буду кричати про те, що відчуваю.
На всі чотири вітри.
Якщо я гуляю одна, я с*ка.
Якщо я веселюся, я головна с*ка.
Якщо я затримуюся надовго, а там уже розвиднілося,
Я ще більш розпусна.
Коли я отримую те, що хочу (с*ка)
Це не тому, що я цього заслуговую (с*ка)
І навіть якщо я з’їдаю весь світ.
Це не цінується ні на секунду.
Я в гарному настрої (с*ка)
Відновлена зсередини (с*ка)
І та с*ка, яку ви так боялися, набула сили.
І тепер вона — с*ка з обкладинки (с*ка)
Для якої все вже не так погано (с*ка)
Я та, кому наплювати.
Убий мене камінням, якщо ви вже закінчили
Я с*ка з обкладинки.
Я справжня жінка (с*ка).
І якщо я стану вісцеральною (с*ка)
Я перетворюся з с*ки на шакала.
Ти потрапив у зарості колючок.
І тепер вона — с*ка з обкладинки.
Вперше представників Іспанії на сцені можна буде побачити в другому півфіналі. А хто ж буде окрім них? Читай, хто виступатиме на сцені в другому півфіналі Євробачення.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.