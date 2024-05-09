Nebulossa — Zorra: что известно об участниках Евровидения-2024 из Испании, поражающих откровенностью

Песенный конкурс Евровидения-2024 в самом разгаре, поэтому узнавать его участников становится все интереснее. А особенно, если их появление оттягивается до самого конца шоу. Поэтому пока зрители ждут выступление представителей Испании, мы рассказываем подробнее о дуэте и его песне Nebulossa — Zorra.

Представители Испании на Евровидении-2024

Nebulossa — это испанский дуэт, работающий в жанре электропоп. Он состоит из супругов: певицы Мэри Бесс и продюсера и клавишника Марка Дасуза, которые вместе вот уже 20 лет.

Сначала Nebulossa пытались в несколько увеличенном составе попасть на Евровидение-2023 от Сан-Марино. Однако тогда им не улыбнулась удача, как в 2024 году. Ведь уже на испанском отборе дуэт с песней Zorra они получили не только зрительскую любовь, но и возможность представлять Испанию на песенном конкурсе в этом году.

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Что известно о Nebulossa

Несмотря на то, что супруги уже достаточно долго вместе и у них даже есть двое детей, создать дуэт Мари и Марк решили только в 2018 году.

Своим названием Nebulossa создатели отсылают к одноименной туманности, о которой пара услышала во время путешествия в Порт-Эйне в обсерватории. Интересно, что написание этого слова больше напоминает валенсийский язык, который ближе самим выходцам из муниципалитета Ондара в составе автономного сообщества Валенсия.

Nebulossa — Zorra: о чем песня

Перевести название песни можно двумя способами. Первый буквально означает самку лисы. А вот второй имеет более вульгарную коннотацию, ведь в испанском языке также означает “с*ка”. И хотя в родной Испании слушателям быстро понравилась песня несмотря ни на что, европейским поклонникам конкурса сначала показалось, что дуэт высказывается неправильно в отношении женщин.

После этого на официальном сайте Евровидения авторы объясняли, что слова песни автобиографические и определенным образом саркастические. Сама же Мэри часто сталкивалась с подобными выражениями и чувствовала дискриминацию, когда хотела жить независимо от стереотипов и начала новую карьеру в 50 лет.

Поэтому все, что женщина говорит со сцены — это самотерапия. А также призыв к другим при всем оставаться собой и беречь свою свободу.

Nebulossa — Zorra: перевод песни

(С*ка)

Я знаю, что я просто с*ка.

Что мое прошлое поглощает тебя.

Я знаю, что я черная овца.

Непонятная, каменная.

***

Я знаю, что я не та, кем ты хочешь меня видеть (я знаю).

Я понимаю, что огорчаю тебя (я знаю).

Но такова моя природа.

Меняться ради тебя мне лень.

***

Я сейчас в хорошем настроении.

Это был только вопрос времени.

Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.

На все четыре ветра.

***

Если я гуляю одна, я с*ка.

Если я веселюсь, я главная с*ка.

Если я задерживаюсь надолго, а там уже рассвело,

Я еще более развратная.

***

Когда я получаю то, что хочу (с*ка)

Это не потому, что я этого заслуживаю (с*ка)

И даже если я съедаю весь мир.

Это не ценится ни секунду.

***

Я сейчас в хорошем настроении.

Это был только вопрос времени.

Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.

На все четыре ветра.

***

Я в хорошем настроении (с*ка)

Восстановленная изнутри (с*ка)

И та с*ка, которую вы так боялись, вступила в силу.

И теперь она — с*ка с обложки (с*ка)

Для которой все уже не так плохо (с*ка)

Я та, кому наплевать.

Забей меня камнями, если вы уже закончили

Я с*ка с обложки.

***

Я настоящая женщина (с*ка).

И если я стану висцеральной (с*ка)

Я превращусь из с*ки в шакала.

Ты попал в заросли колючек.

Я с*ка с обложки.

***

Я сейчас в хорошем настроении.

Это был только вопрос времени.

Я выйду на улицы и буду кричать о том, что чувствую.

На все четыре ветра.

Я в хорошем настроении (с*ка)

Восстановленная изнутри (с*ка)

И та с*ка, которую вы так боялись, вступила в силу.

И теперь она — с*ка с обложки.

Впервые представителей Испании на сцене можно будет увидеть во втором полуфинале. А кто будет кроме них? Читай, кто будет выступать на сцене во втором полуфинале Евровидения.

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