Второй полуфинал Евровидения 2024: как прошло главное песенное шоу, которого ждали миллионы

9 мая любимый песенный конкурс снова принял у себя в гостях зрителей со всего мира. Второй полуфинал Евровидения-2024 сначала охватил поклонников сладким ожиданием первых конкурсантов и конкурсанток, чтобы узнать, насколько их голоса мощны, выступления вспыльчивы, а песни — благозвучны. А затем добавил новые надежды на финал.

Могло только казаться, что в этот вечер участники боролись за участие в финале. Однако на самом деле каждое выступление было направлено на то, чтобы получить самое важное, что есть на этом конкурсе, — любовь зрителей и взаимопонимание с ними.

Удалось ли им это? Вікна вели текстовую версию самых интересных моментов с фото и видео для тебя. Кроме того, в конце материала ты можешь найти видео трансляции второго полуфинала Евровидения-2024.

Евровидение 2024: ключевые моменты второго полуфинала

19:30. Пока мы ждали начала второго полуфинала Евровидения-2024, невозможно было не вспомнить, как мы все собрались в шведском Мальме, хоть и не физически, но точно ментально. Ведь в это место привезла песенный конкурс певица Лорин, которой дважды удалось выиграть на Евровидении.

До двойного триумфа шведской вокалистки таким успехом мог похвастаться только один участник песенного конкурса — ирландец Джонни Логан.

Однако даже в его случае вторую победу одержал не он лично, а другая исполнительница — Линда Мартин, которая и спела его триумфальную песню Why Me.

21:30. Началась трансляция передшоу второго полуфинала Евровидения 2024 года. Традиционно комментировал события песенного конкурса украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Вместе с ним следила за Евровидением в этот раз украинская певица и композитор Светлана Тарабарова.

21:35. В эфир передшоу присоединился украинский режиссер Герман Ненов, который ставил номер Люксембурга на Евровидении-2024. Он поделился, что его затронула история, что эта страна очень долго не участвовала в конкурсе. Однако для него, как и для любого украинца, важно было и по-своему представить Украину в мире.

Это все пойдет в копилку нашей великой победы.

Кроме того, Герман Ненов рассказал, что Евровидение снимается именно на украинские камеры и краны.

22:05. Ведущие Евровидения Малин Аккерман и Петра Меде исполнили победную песню Лорин Tattoo, но несколько с видоизмененным текстом. После этого они поделились своими первыми воспоминаниями о песенном конкурсе и конечно вспомнили триумф группы ABBA.

22:10. На сцене второго полуфинала Евровидения уже зажигает первая конкурсантка — представительница Мальты Sarah Bonnici с песней Loop. По звучанию ее песня напоминает хиты таких девичьих групп, как Little Mix. Да и по масштабам смены света, локаций и постоянным танцам далеко от этих звезд певица не отошла.

22:15. Второй на сцену Евровидения вышла представительница Албании BESA с песней TITAN и поделилась со слушателями своим повествованием страстной женщины, которую не могут сломать никакие обстоятельства.

22:19. На сцене Marina Satti с песней ZARI, чтобы представить Грецию на конкурсе. Несмотря на ритмичные мелодии история, которую рассказала участница, окутанная печалью, ведь она поет о расставании со своей любовью.

22:23. Своим откровением доводит до слез один из фаворитов конкурса этого года — представитель Швейцарии Nemo с песней The Code. Голос просто поражал, как и искренняя непосредственность Nemo. А вот шаткая конструкция, в центре которой исполнители были, похоже символизировала весы, равновесие на которых постоянно ищет человек в поисках своего места в мире. На постоянном эмоциональном пределе находится и Nemo, пока делится своей исповедью со слушателями.

22:28. Представительница Чехии Aiko с песней Pedestal наполнила зал Евровидения своим огненным настроением и зажигательными ритмами. Ее слова о важности сохранения любви к себе звучали столь же мощно, как и ее слова. На фоне же зрители могли увидеть сначала картинку многоквартирного дома, которая впоследствии превращается в клетку, где пара постоянно ссорится. И выйти из нее удается только после того, как возникает любовь к себе.

22:30. Ведущие предложили заглянуть в историю Евровидения. Однако это ненадолго, ведь их прервало выступление представителя Франции Slimane с песней о самой большой любви в его жизни — его дочери.

22:40. На сцене сияла представительница Австрии Kaleen со своей песней We Will Rave, которая призвала сохранять свою свободу и в то же время в мелодии напоминает о лучших временах евроденса.

22:44. Датская певица Saba захватывала не только мощным ритмом своей песни, но и искренностью. Она ведь пела об очень личном — о расставании с любовью.

22:48. Армения зажигала своей аутентичностью. Певица LADANIVA с песней Jako, кажется, привезла весь дух своей нации прямо на сцену конкурса.

22:54. Представитель Латвии Dons пел так искренне о том, что болит потребность беречь свое внутреннее “я” и не поддаваться внешним факторам. В конце исполнения песни Hollow певец просто не сдержал слез.

22:59. Испанская дива с экстравагантной, но честной песней Zorra, захватила внимание каждого зрителя в зале Евровидения. Сдерживать эмоции и желание подпевать — было просто невозможно.

23:03. Выступление Сан-Марино, участники MEGARA с песней 11:11. Ее песня, костюмы и общий перформанс напомнили машину времени, ведь своей эстетикой отсылают зрителей в годы подросткового бунта.

23:10. Грузия на сцене, а значит, огонь пылал не только на сцене, но и в сердцах зрителей. После выступления Nutsa Buzaladze с песней Firefighter — иначе никак.

23:14. Эмоциональный и чувственный Mustii со своей песней Before the Party’s Over уже на сцене. И хотя он выступал он один, ему не нужна была чья-то помощь, чтобы продолжать держать внимание зрителей до самого конца выступления.

23:18. Прочитать название группы, представляющей в этом году Эстонию, не так уж просто. Однако забыть этих участников после их выступления точно не удастся. Их танцы и рассказ об общении с полицией было трудно не запомнить.

23:21. Итальянка Angelina Mango, быстро ставшая одной из фавориток конкурса, так же легко и непринужденно зажгла и сердца зрителей второго полуфинала Евровидения. И хотя танцы представителей Италии не дали загрустить поклонникам конкурса, именно о важности оставлять минутку для скуки рассказала в песне Angelina Mango.

23:23. После зажигательных танцев итальянцев, о болезненных чувствах хотела петь представительница Израиля Эден Голан. Но до выступления ей пришлось значительно изменить слова своей песни Hurricane с требованиями организаторов. После исполнительница пела уже о том, как оказалась в хаосе стихий. Однако потеря определенного драматизма все же была ощутима.

23:27. Норвежцам не привыкать к своенравной стихии воды, именно поэтому их выступление было наполнено символами строптивого океана. Их песня не менее сказочна как в звучании, так и в значении. Ведь за несколько минут они попытались рассказать целую историю девушки, которая борется с силами зла и вместе с тем прокладывает свой путь к настоящей себе.

23:33. Незаметно и практически молниеносно на сцене появился последний участник. Представитель Нидерландов Joost Klein хоть и использовал немного инфантильные музыкальные ходы, однако на самом деле пел о важном для себя — потере отца и важности слов, которые он когда-то говорил сыну.

23:37. Ведущие объявили, что линии для голосования открыты.

23:51. После выступлений победителей Евровидения за разные годы в стиле караоке, линии голосования были закрыты.

00:08. Начало оглашения результатов голосования.

По результатам зрительского голосования, в финал Евровидения 2024 года проходят: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения.

Евровидение-2024: прямая трансляция онлайн

Если ты любишь музыку, которую дарит песенный конкурс Евровидение, тогда можешь попробовать ознакомьтесь со всеми композициями, что в 2024 году соревновались за победу. Читай список участников и песен Евровидения-2024.

