Saba — Sand на Євробаченні-2024: данську співачку привів на конкурс щасливий випадок

На Євробаченні-2024 від Данії спочатку в півфіналі, а тепер у фіналі конкурсу співатиме Саба Оленшлегер. Що відомо про представницю Данії — читай у нашому матеріалі.

Представниця Данії на Євробаченні-2024

Саба народилася в Ефіопії, але вважає Данію своїм домом, адже росла там змалечку. Дівчина співатиме про кохання, яке виявилося ілюзорним. Пісня певним чином відображає внутрішній світ співачки, яка зізнається, що надто вразлива.

Саба належить до ЛГБТ-спільноти та не приховує, що мала тривалі стосунки з коханою. В шоу-бізі дівчина — дебютантка. А на конкурсі опинилася через щасливий випадок, який кілька місяців тому перетворив її на співачку.

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Анна Саба Люкке Оленшлегер, відома як Saba — дебютантка пісенних конкурсів, нинішній виступ на Євробаченні-2024 — її перша серйозна спроба вийти на велику сцену, тож дівчина сильно хвилюється.

До світу шоубізу співачка потрапила мимоволі: минулої зими замінила в мюзиклі свою вагітну сестру-близнючку. Дівчатка: Анна Саба та її сестра Андреа (народжена Сара) народилися в столиці Ефіопії Аддис-Абебі, але у віці восьми місяців їх взяли за дочок в Данію, дівчатка виховувались в родині у місті Рінгкебінг. А після школи переїхали до Копенгагену.

Саба почала кар’єру, далеку від музики та театру, зайнялася підприємництвом, натомість сестра обрала акторство. В лютому 2023 року доля “змішала їхні карти”: Андреа завагітніла, і Саба заспівала на прем’єрі мюзиклу в театрі Østre Gasværk замість неї.

Дебют виявився таким вдалим, що місяць потому Саба наважилася піти на данський національний відбір на Євробачення-2024 — і перемогла в фіналі. І от тепер представляє Данію на конкурсі.

Дівчина є амбасадоркою Данської асоціації депресії, і сама лікується від депресивного стану. Творчість допомагає звільнити її внутрішнє “я”.

Saba — Sand: про що пісня

В пісні Saba розкаже про розставання з коханням, коли зв’язок ще міцний і розірвати стосунки так важко, що, здається, серце крається на частини. Це пісня про любов, яка, на жаль, виявилася примарною.

Saba — Sand: переклад пісні

Вчорашній день поглинає мою свідомість,

Ми з тобою не змогли налагодити стосунки,

Ми розкидалися спогадами,

Їх уламки й частинки були всюди.

Їх уламки й частинки були всюди,

Все розбилося, ніби нам і не було до цього діла.

Це не повинно бути так важко, як дихати під водою,

Крихітко, нас охопила цілковита печаль.

Не передбачали, що врешті-решт ми опинимося ні з чим,

Може, ми ще щось можемо зробити?

Я відчуваю, як ти вислизаєш з моїх рук,

Здається, ми збудували наш замок з піску.

Вчора ти ще був поруч зі мною,

А тепер ми просто незнайомці в ночі.

Наші фото розкидані по підлозі,

Ні, я більше не можу боротися.

Це не повинно бути так важко, як дихати під водою,

Крихітко, нас охопила цілковита печаль.

Не передбачали, що врешті-решт ми опинимося ні з чим,

Може, ми ще щось можемо зробити?

Я відчуваю, як ти вислизаєш з моїх рук,

Здається, ми збудували наш замок з піску,

З піску, з піску.

Я відчуваю, як ти вислизаєш з моїх рук,

З піску, з піску,

Здається, ми збудували наш замок з піску.

Це не повинно бути так важко, як дихати під водою,

Це не повинно бути так важко, як дихати під водою,

Уу, так.

З піску, з піску,

Я відчуваю, як ти вислизаєш з моїх рук,

З піску, з піску,

Здається, ми збудували наш замок з піску.

Sand — відео пісні Saba

Раніше ми писали про список усіх учасників пісенного шоу та виклали всі їхні кліпи.

Фото: скриншот з відео на пісню Саба — Sand

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