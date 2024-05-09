Saba — Sand на Евровидении-2024: датскую певицу привел на конкурс счастливый случай

На Евровидении-2024 от Дании сначала в полуфинале, а теперь в финале конкурса споет Саба Оленшлегер. Что известно о представительнице Дании — читай в нашем материале.

Представительница Дании на Евровидении-2024

Саба родилась в Эфиопии, но считает Данию своим домом, ведь росла там с детства. Девушка будет петь о любви, которая оказалась иллюзорной. Песня определенным образом отражает внутренний мир певицы, которая признается в том, что очень уязвима.

Саба принадлежит к ЛГБТ-сообществу, она имела длительные отношения с любимой. В шоу-бизе девушка — дебютантка. А на конкурсе оказалась по счастливой случайности, которая несколько месяцев назад превратила ее в певицу.

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Анна Саба Люкке Оленшлегер, известная как Saba — дебютантка песенных конкурсов, нынешнее выступление на Евровидении-2024 — ее первая серьезная попытка выйти на большую сцену, так что девушка сильно волнуется.

В мир шоу-биза певица попала невольно: минувшей зимой заменила в мюзикле свою беременную сестру-близняшку. Девочки: Анна Саба и ее сестра Андреа родились в столице Эфиопии Аддис-Абебе, но в возрасте восьми месяцев их удочерили в Данию, девочки воспитывались в семье в городе Рингкебинг. А после школы переехали в Копенгаген.

Саба начала карьеру, далекую от музыки и театра, занялась предпринимательством, сестра же выбрала актерство. В феврале 2023 года судьба “смешала их карты”: Андреа забеременела, и Саба спела на премьере мюзикла в театре Østre Gasværk вместо нее.

Дебют оказался таким удачным, что месяц спустя Саба отважилась пойти на датский национальный отбор на Евровидение-2024 и победила в финале. И вот сейчас представляет Данию на конкурсе.

Девушка является амбассадором Датской ассоциации депрессии, и время от времени сама лечится от депрессивного состояния. Творчество помогает освободить ее внутреннее “я”.

Saba — Sand: о чем песня

В песне Saba расскажет о расставании с любовью, когда связь еще крепка и расстаться так трудно, что кажется, и сердце рвется на части. Это песня о любви, которая, к сожалению, оказалась призрачной.

Saba — Sand: перевод песни

Вчерашний день поглощает мое сознание,

Мы с тобой не смогли наладить отношения,

Мы разбрасывались воспоминаниями,

Их обломки и частицы были повсюду.

Их обломки и частицы были повсюду,

Все разбилось, будто нам и не было до этого дела.

Это не должно быть так тяжело, как дышать под водой,

Кроха, нас охватила полная печаль.

Не предполагали, что в конце концов мы окажемся ни с чем,

Может, мы еще что-нибудь можем сделать?

Я чувствую, как ты ускользаешь из моих рук,

Кажется, мы выстроили наш замок из песка.

Вчера ты еще был рядом со мной,

А сейчас мы просто незнакомцы в ночи.

Наши фото разбросаны по полу,

Нет, я больше не могу сражаться.

Это не должно быть так тяжело, как дышать под водой,

Кроха, нас охватила полная печаль.

Не предполагали, что в конце концов мы окажемся ни с чем,

Может, мы еще что-нибудь можем сделать?

Я чувствую, как ты ускользаешь из моих рук,

Кажется, мы построили наш замок из песка,

Из песка, из песка.

Я чувствую, как ты ускользаешь из моих рук,

Из песка, из песка,

Кажется, мы построили наш замок из песка.

Это не должно быть так тяжело, как дышать под водой,

Это не должно быть так тяжело, как дышать под водой,

Уу, да.

Из песка, из песка,

Я чувствую, как ты ускользаешь из моих рук,

Из песка, из песка,

Кажется, мы построили наш замок из песка.

Sand — видео песни Saba

Раньше мы писали о списке всех участников песенного шоу и выложили все клипы.

Фото: скриншот с видео на песню Саба — Sand, выложенного в YouTube.

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