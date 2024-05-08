Besa — Titan на Євробаченні 2024: що відомо про представницю Албанії на Євробаченні-2024

Албанію на Євробаченні-2024 представлятиме співачка Besa з піснею Titan. Вона виступатиме у другому півфіналі конкурсу 9 травня і вийде на сцену під номером два. Що відомо про представницю Албанії Besa та про що її пісня — читай у нашому матеріалі.

Представниця Албанії на Євробаченні-2024

Албанська співачка Besa отримала право поїхати на конкурс у Мальме після участі в Festivali i Këngës 62, який вважається албанським національним відбором на Євробачення. Щоправда, перемогла вона з іншою піснею — Zemrën n’dorë. Співачка впевнено виграла телеголосування і тепер приїхала представляти Албанію у Швеції.

Хто така Besa

Беса Кокедхіма народилася в албанському місті Фієрі та п’ятнадцятирічною дівчинкою поїхала звідти до Великої Британії, де здобула вищу освіту. Виступала на сцені як співачка та брала участь у багатьох музичних конкурсах.

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Виступити на Євробачення Беса мріяла ще у 2009 році, тоді вона взяла участь у національному відборі на конкурс в Румунії, вийшла в півфінал, але не перемогла.

В наступні роки співачка випустила кілька синглів, зокрема Fishekzjarre, Burning, Zemrën Dot Nuk ta Lexoj, які зробили її популярною в Албанії.

На Євробаченні Беса — знову конкурсантка, а от вдома, в Албанії, вона суддя в адаптованому шоу Голос Албанії.

Besa — Titan: про що пісня учасниці Євробачення-2024

Пісня Беси Титан — це пристрасна сповідь жінки, яку не можуть зламати жодні труднощі, й навіть кохання, яке обпалює душу, робить її ще сильнішою. Адже всередині вона почувається непохитною та незламною, як міфічний титан.

Titan: переклад пісні на українську мову

Ми стоїмо віч-на-віч.

Ти намагаєшся розпалити вогонь.

Тільки щоб подивитися, як я горю.

Ніби ти не знаєш,

Що я виживу.

Навчився, як залишитися в живих.

Іди й кинь свій вогонь,

Тому що все марно.

Навіть якщо я впаду, я встану.

Я стоятиму високо, гордо, з піднятою головою.

Давай, зроби свій найкращий постріл.

Я не впаду

Я ніколи не зламаюся

Як титан, я буду хороброю.

Сьогодні ввечері

Я піднімуся

Я не здамся

Боротися до кінця

Кожна сльоза буде рикошетити.

Я підіймаюся

Підіймаюся

Я — замаскований титан.

Напевно ви думали, що я зламаюся, але я не зламаюся.

Ти думав, що я не виберуся сюди сама.

Ти думав, що побачиш мене зломленим, але я сильна.

Все ще сильна

Моє серце захищене бронею, вона незламна.

Я стою на землі, я непохитна.

І якщо ти думаєш, що я не виживу, то ти дуже помиляєшся.

Ти помиляєшся.

Я не занепаду духом

Я ніколи не зламаюся

Як титан, я буду хороброю.

Сьогодні ввечері

Я піднімуся

Я не здамся

Боротися до кінця

Кожна сльоза буде рикошетити.

Я підіймаюся

Підіймаюся

Я — замаскований титан.

Я не занепаду духом

Я ніколи не зламаюся

Як титан, я буду хороброю.

Сьогодні ввечері

Я піднімуся

Я не здамся

Боротися до кінця

Кожна сльоза буде рикошетити.

Я підіймаюся

Підіймаюся

Я — замаскований титан.

Titan — відео пісні Besa

Раніше ми писали про учасників Євробачення-2024 та виклали для тебе відео їхніх пісень.

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