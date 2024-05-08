Besa — Titan на Євробаченні 2024: що відомо про представницю Албанії на Євробаченні-2024

Албанію на Євробаченні-2024 представлятиме співачка Besa з піснею Titan. Вона виступатиме у другому півфіналі конкурсу 9 травня і вийде на сцену під номером два. Що відомо про представницю Албанії Besa та про що її пісня — читай у нашому матеріалі.
Албанська співачка Besa отримала право поїхати на конкурс у Мальме після участі в Festivali i Këngës 62, який вважається албанським національним відбором на Євробачення. Щоправда, перемогла вона з іншою піснею — Zemrën n’dorë. Співачка впевнено виграла телеголосування і тепер приїхала представляти Албанію у Швеції.
Беса Кокедхіма народилася в албанському місті Фієрі та п’ятнадцятирічною дівчинкою поїхала звідти до Великої Британії, де здобула вищу освіту. Виступала на сцені як співачка та брала участь у багатьох музичних конкурсах.
Виступити на Євробачення Беса мріяла ще у 2009 році, тоді вона взяла участь у національному відборі на конкурс в Румунії, вийшла в півфінал, але не перемогла.
В наступні роки співачка випустила кілька синглів, зокрема Fishekzjarre, Burning, Zemrën Dot Nuk ta Lexoj, які зробили її популярною в Албанії.
На Євробаченні Беса — знову конкурсантка, а от вдома, в Албанії, вона суддя в адаптованому шоу Голос Албанії.
Пісня Беси Титан — це пристрасна сповідь жінки, яку не можуть зламати жодні труднощі, й навіть кохання, яке обпалює душу, робить її ще сильнішою. Адже всередині вона почувається непохитною та незламною, як міфічний титан.
Ми стоїмо віч-на-віч.Ти намагаєшся розпалити вогонь.Тільки щоб подивитися, як я горю.Ніби ти не знаєш,
Що я виживу.Навчився, як залишитися в живих.Іди й кинь свій вогонь,Тому що все марно.Навіть якщо я впаду, я встану.
Я стоятиму високо, гордо, з піднятою головою.Давай, зроби свій найкращий постріл.Я не впадуЯ ніколи не зламаюсяЯк титан, я буду хороброю.
Сьогодні ввечеріЯ піднімусяЯ не здамсяБоротися до кінцяКожна сльоза буде рикошетити.
Я підіймаюсяПідіймаюсяЯ — замаскований титан.
Напевно ви думали, що я зламаюся, але я не зламаюся.Ти думав, що я не виберуся сюди сама.Ти думав, що побачиш мене зломленим, але я сильна.
Все ще сильнаМоє серце захищене бронею, вона незламна.Я стою на землі, я непохитна.І якщо ти думаєш, що я не виживу, то ти дуже помиляєшся.
Ти помиляєшся.Я не занепаду духомЯ ніколи не зламаюсяЯк титан, я буду хороброю.
Я не занепаду духомЯ ніколи не зламаюсяЯк титан, я буду хороброю.
Раніше ми писали про учасників Євробачення-2024 та виклали для тебе відео їхніх пісень.
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