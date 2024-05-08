Besa — Titan на Евровидении 2024: что известно о представительнице Албании на Евровидении-2024

Албанию на Евровидении-2024 будет представлять певица Besa с песней Titan. Она выступит во втором полуфинале конкурса 9 мая и выйдет на сцену под номером два. Что известно о представительнице Албании Besa и о чем ее песня — читай в нашем материале.
Албанская певица Besa получила право поехать на конкурс в Мальме после участия в Festivali i Këngës 62, который считается албанским национальным отбором на Евровидение. Правда, победила она с другой песней — Zemrën n’dorë. Певица уверенно выиграла телеголосование и теперь приехала представлять Албанию в Швеции.
Беса Кокедхима родилась в албанском городе Фиери и пятнадцатилетней девочкой уехала оттуда в Великобританию, где получила высшее образование. Выступала на сцене как певица и участвовала во многих музыкальных конкурсах.
Поехать на Евровидение Беса мечтала еще в 2009 году, тогда она приняла участие в национальном отборе на конкурс в Румынии, вышла в полуфинал, но не победила.
В последующие годы певица выпустила несколько синглов, в том числе Fishekzjarre, Burning, Zemren Dot Nuk ta Lexoj, которые сделали ее популярной в Албании.
На Евровидении Беса снова конкурсантка, а вот дома, в Албании, она судья в адаптированном шоу Голос Албании.
Песня Бесы Титан — это страстная исповедь женщины, которую не могут сломить никакие трудности, и даже любовь, обжигающая душу, делает ее еще сильнее. Ведь внутри она чувствует себя непоколебимой и несокрушимой, как мифический титан.
Мы стоим с глазу на глаз.Ты пытаешься разжечь огонь.Только чтобы посмотреть, как я горю.Как будто ты не знаешь,
Что я выживуНаучилась, как остаться в живых.Иди и брось свой огонь,Потому что все бесполезно.Даже если я упаду, я встану.
Я буду стоять высоко, гордо, с поднятой головой.Давай, произведи свой лучший выстрел.Я не упаду,Я никогда не сломаюсь,Как титан, я буду храброй.
Сегодня вечеромЯ поднимусь,Я не сдамся,Бороться до конца,Каждая слеза будет рикошетить.
Я поднимаюсь,Поднимаюсь.Я — замаскированный титан.
Наверняка ты думал, что я сломаюсь, но я не сломаюсь.Ты думал, что я не выберусь отсюда сама.Ты думал, что увидишь меня сломленной, но я сильная.
Все еще сильная.Мое сердце защищено броней, она несокрушима.Я стою на земле, я непреклонна.И если ты думаешь, что я не выживу, ты очень ошибаешься.
Ты ошибаешься.Я не упаду духом,Я никогда не сломаюсь,Как титан, я буду храброй.
Сегодня вечеромЯ поднимусь,Я не сдамся.Бороться до конца.Каждая слеза будет рикошетить.
Я поднимаюсь,Поднимаюсь,Я — замаскированный титан.
Я не упаду духомЯ никогда не сломаюсьКак титан, я буду храброй.
Сегодня вечеромЯ поднимусь,Я не сдамся.Бороться до конца,Каждая слеза будет рикошетить.
Раньше мы писали об участниках Евровидения-2024 и выложили для тебя видео их песен.
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