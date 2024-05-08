Besa — Titan на Евровидении 2024: что известно о представительнице Албании на Евровидении-2024

Албанию на Евровидении-2024 будет представлять певица Besa с песней Titan. Она выступит во втором полуфинале конкурса 9 мая и выйдет на сцену под номером два. Что известно о представительнице Албании Besa и о чем ее песня — читай в нашем материале.

Представительница Албании на Евровидении-2024

Албанская певица Besa получила право поехать на конкурс в Мальме после участия в Festivali i Këngës 62, который считается албанским национальным отбором на Евровидение. Правда, победила она с другой песней — Zemrën n’dorë. Певица уверенно выиграла телеголосование и теперь приехала представлять Албанию в Швеции.

Кто такая Besa

Беса Кокедхима родилась в албанском городе Фиери и пятнадцатилетней девочкой уехала оттуда в Великобританию, где получила высшее образование. Выступала на сцене как певица и участвовала во многих музыкальных конкурсах.

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Поехать на Евровидение Беса мечтала еще в 2009 году, тогда она приняла участие в национальном отборе на конкурс в Румынии, вышла в полуфинал, но не победила.

В последующие годы певица выпустила несколько синглов, в том числе Fishekzjarre, Burning, Zemren Dot Nuk ta Lexoj, которые сделали ее популярной в Албании.

На Евровидении Беса снова конкурсантка, а вот дома, в Албании, она судья в адаптированном шоу Голос Албании.

Besa — Titan: о чем песня участницы Евровидения-2024

Песня Бесы Титан — это страстная исповедь женщины, которую не могут сломить никакие трудности, и даже любовь, обжигающая душу, делает ее еще сильнее. Ведь внутри она чувствует себя непоколебимой и несокрушимой, как мифический титан.

Titan: перевод песни на русский язык

Мы стоим с глазу на глаз.

Ты пытаешься разжечь огонь.

Только чтобы посмотреть, как я горю.

Как будто ты не знаешь,

Что я выживу

Научилась, как остаться в живых.

Иди и брось свой огонь,

Потому что все бесполезно.

Даже если я упаду, я встану.

Я буду стоять высоко, гордо, с поднятой головой.

Давай, произведи свой лучший выстрел.

Я не упаду,

Я никогда не сломаюсь,

Как титан, я буду храброй.

Сегодня вечером

Я поднимусь,

Я не сдамся,

Бороться до конца,

Каждая слеза будет рикошетить.

Я поднимаюсь,

Поднимаюсь.

Я — замаскированный титан.

Наверняка ты думал, что я сломаюсь, но я не сломаюсь.

Ты думал, что я не выберусь отсюда сама.

Ты думал, что увидишь меня сломленной, но я сильная.

Все еще сильная.

Мое сердце защищено броней, она несокрушима.

Я стою на земле, я непреклонна.

И если ты думаешь, что я не выживу, ты очень ошибаешься.

Ты ошибаешься.

Я не упаду духом,

Я никогда не сломаюсь,

Как титан, я буду храброй.

Сегодня вечером

Я поднимусь,

Я не сдамся.

Бороться до конца.

Каждая слеза будет рикошетить.

Я поднимаюсь,

Поднимаюсь,

Я — замаскированный титан.

Я не упаду духом

Я никогда не сломаюсь

Как титан, я буду храброй.

Сегодня вечером

Я поднимусь,

Я не сдамся.

Бороться до конца,

Каждая слеза будет рикошетить.

Я поднимаюсь,

Поднимаюсь,

Я — замаскированный титан.

Titan — видео песни Besa

Раньше мы писали об участниках Евровидения-2024 и выложили для тебя видео их песен.

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