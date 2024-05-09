Kaleen — We Will Rave: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Австрії

А ми продовжуємо знайомитись з учасниками та учасницями Євробачення-2024. Кожен звук та кожне слово, яке вони вплели у свої пісні, зачаровує свого слухача. Безумовно своїх поціновувачів знайде й представниця Австрії Kaleen з піснею We Will Rave. Розповідаємо про неї далі більше.
Марі-Софі Крейсль використовує псевдонім Kaleen, аби відобразити свою ексцентричну натуру. Kaleen не просто співачка — вона також танцівниця та хореографиня. І саме в цих ролях вона вже брала участь в Євробаченні.
Проте тепер у 2024 році вона має шанс спробувати здобути перемогу в конкурсі саме завдяки своєму голосу.
Kaleen виросла у Верхній Австрії та є онукою Ганнелізе Крейсль-Вюрт – композитора, автора текстів і продюсера різних виконавців з різних жанрів хітової та народної музики. Тож музика у неї в крові.
Про це свідчило й раннє захоплення мистецтвом. Спершу був балет, куди вона пішла танцювати у два роки. А вже пізніше — дівчинка почала й співати.
Та попри виховання класичною музикою, вона каже, що на неї також значно вплинули Дуа Ліпа, Little Mix, Аріана Ґранде та Бейонсе.
Пісню для Kaleen було написано багатьма авторами. Проте сама співачка вкладає в неї увесь сенс.
Kaleen впевнена, що образ рейв-вечірки має відображати місце, куди чужі та поранені душі йдуть, щоб зцілитися та розв’язати свої проблеми за допомогою музики.
Лід тече по моїх венахТи щойно зробив це зновуЙди, бо я не можу бути твоїм другомМені холодно, але це ще не кінець
Тому я йду, йду, йду туди, де вони ніхтонічого не знає про моє серце ідушу бути врятованим
Ми баран-ді-дум-дум-да, ми будемо марити
Коли наші серця горять, ми не відчуваємо болю
Ми баран-ді-дум-дам-да
Ми рам-ді-дам-дам-да (Ми будемо марити)
(Ми будемо марити)
(Рейв, рейв, ра-аааа…)
Будемо марити
Я бачу лише силуети,Які просто хочу забутиПро все, що ми сказали,І про демонів у моїй голові
Тож я йду, йду, йду туди, куди йдуть вони з розбитим серцем.Ніхто нічого не знає про моє серце та душу.Я йду, о, о, хочу танцювати на самотіЯ не дозволю цьому показати, вони ніколи не дізнаються
Коли настане темрява і нас не врятуватиМи баран-ді-дум-дум-да, ми будемо маритиКоли наші серця горять, ми не відчуваємо болюМи рам-ді-дам-дам-да (Ми будемо марити)Ми рам-ді-дам-дам-да (Ми будемо марити)
Ми будемо маритиМи будемо марити
(Рейв, рейв, рейв)Ми буде марити(Барити, марити, марити)Ми будемо марити
Коли настане темрява і нас не врятувати (Нас не врятувати)Ми баран-ді-дум-дум-да, ми будемо маритиКоли наші серця горять, ми не відчуваємо болю (Так)Ми рам-ді-дум-дум-да, ми будемо марити (Ми)Ми рам-ді-дум-дум-да, ми будемо марити (Ми)Ми рам-ді-дум-дум-да, ми будемо марити (Ооо)Рам-ді-дум-дум-да, будемо марити.
Також раніше м розповідали, що відомо про представницю Греції на Євробаченні-2024 та конкурсну пісню.
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