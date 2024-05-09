Kaleen — We Will Rave: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Австрії

А ми продовжуємо знайомитись з учасниками та учасницями Євробачення-2024. Кожен звук та кожне слово, яке вони вплели у свої пісні, зачаровує свого слухача. Безумовно своїх поціновувачів знайде й представниця Австрії Kaleen з піснею We Will Rave. Розповідаємо про неї далі більше.

Представниця Австрії на Євробаченні-2024

Марі-Софі Крейсль використовує псевдонім Kaleen, аби відобразити свою ексцентричну натуру. Kaleen не просто співачка — вона також танцівниця та хореографиня. І саме в цих ролях вона вже брала участь в Євробаченні.

Проте тепер у 2024 році вона має шанс спробувати здобути перемогу в конкурсі саме завдяки своєму голосу.

Зараз також дивляться

Хто така Kaleen

Kaleen виросла у Верхній Австрії та є онукою Ганнелізе Крейсль-Вюрт – композитора, автора текстів і продюсера різних виконавців з різних жанрів хітової та народної музики. Тож музика у неї в крові.

Про це свідчило й раннє захоплення мистецтвом. Спершу був балет, куди вона пішла танцювати у два роки. А вже пізніше — дівчинка почала й співати.

Та попри виховання класичною музикою, вона каже, що на неї також значно вплинули Дуа Ліпа, Little Mix, Аріана Ґранде та Бейонсе.

Kaleen — We Will Rave: про що пісня учасника Євробачення-2024

Пісню для Kaleen було написано багатьма авторами. Проте сама співачка вкладає в неї увесь сенс.

Kaleen впевнена, що образ рейв-вечірки має відображати місце, куди чужі та поранені душі йдуть, щоб зцілитися та розв’язати свої проблеми за допомогою музики.

Kaleen — We Will Rave: переклад пісні

Лід тече по моїх венах

Ти щойно зробив це знову

Йди, бо я не можу бути твоїм другом

Мені холодно, але це ще не кінець

Тому я йду, йду, йду туди, де вони ніхто

нічого не знає про моє серце і

душу бути врятованим

Ми баран-ді-дум-дум-да, ми будемо марити

Коли наші серця горять, ми не відчуваємо болю

Ми баран-ді-дум-дум-да, ми будемо марити

Ми баран-ді-дум-дам-да

Ми рам-ді-дам-дам-да (Ми будемо марити)

Ми рам-ді-дам-дам-да (Ми будемо марити)

(Ми будемо марити)

(Рейв, рейв, ра-аааа…)

Будемо марити

Я бачу лише силуети,

Які просто хочу забути

Про все, що ми сказали,

І про демонів у моїй голові

Тож я йду, йду, йду туди, куди йдуть вони з розбитим серцем.

Ніхто нічого не знає про моє серце та душу.

Я йду, о, о, хочу танцювати на самоті

Я не дозволю цьому показати, вони ніколи не дізнаються

Коли настане темрява і нас не врятувати

Ми баран-ді-дум-дум-да, ми будемо марити

Коли наші серця горять, ми не відчуваємо болю

Ми рам-ді-дам-дам-да (Ми будемо марити)

Ми рам-ді-дам-дам-да (Ми будемо марити)

Ми будемо марити

Ми будемо марити

(Рейв, рейв, рейв)

Ми буде марити

(Барити, марити, марити)

Ми будемо марити

Коли настане темрява і нас не врятувати (Нас не врятувати)

Ми баран-ді-дум-дум-да, ми будемо марити

Коли наші серця горять, ми не відчуваємо болю (Так)

Ми рам-ді-дум-дум-да, ми будемо марити (Ми)

Ми рам-ді-дум-дум-да, ми будемо марити (Ми)

Ми рам-ді-дум-дум-да, ми будемо марити (Ооо)

Рам-ді-дум-дум-да, будемо марити.

Також раніше м розповідали, що відомо про представницю Греції на Євробаченні-2024 та конкурсну пісню.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.