Kaleen — We Will Rave: что известно об участнице Евровидения-2024 из Австрии

А мы продолжаем знакомиться с участниками и участниками Евровидения-2024. Каждый звук и каждое слово, которое они вплели в свои песни, очаровывает своего слушателя. Безусловно, своих ценителей найдет и представительница Австрии Kaleen с песней We Will Rave. Рассказываем о ней дальше больше.
Мари-Софи Крейсль использует псевдоним Kaleen, чтобы отразить свою эксцентричную натуру. Kaleen не просто певица — она тоже танцовщица и хореограф. И именно в этих ролях она уже участвовала в Евровидении.
Однако теперь в 2024 году у нее есть шанс попытаться одержать победу в конкурсе именно благодаря своему голосу.
Kaleen выросла в Верхней Австрии и является внучкой Ганнелизе Крейсль-Вюрт — композитора, автора текстов и продюсера разных исполнителей из разных жанров хитовой и народной музыки. Так что музыка у нее в крови.
Об этом свидетельствовало и раннее увлечение искусством. Сначала был балет, куда она отправилась танцевать в два года. А уже позже — девочка начала и петь.
Но, несмотря на воспитание классической музыкой, она говорит, что на нее также оказали большое влияние Дуа Липа, Little Mix, Ариана Гранде и Бейонсе.
Песня для Kaleen была написана многими авторами. Однако сама певица вкладывает в нее весь смысл.
Kaleen уверена, что образ рейв-вечеринки должен отражать место, куда чужие и раненые души уходят, чтобы исцелиться и решить свои проблемы с помощью музыки.
Лед течет по моим венамТы только что сделал это сноваИди, потому что я не могу быть твоим другомМне холодно, но это еще не конец
Потому я иду, иду, иду туда, где они никтоничего не знает о моем сердце идушу быть спасенным
Мы баран-ди-дум-дум-да, мы будем грезить
Когда наши сердца горят, мы не чувствуем боли
Мы баран-ди-дум-дам-да
Мы рам-ди-дам-дам-да (Мы будем грезить)
(Мы будем грезить)
(Рейв, рейв, ра-аааа…)
Будем грезить
Я вижу только силуэты,Которые просто хочу забытьОбо всем, что мы сказали,И о демонов в моей голове
Так что я иду, иду, иду туда, куда идут они с разбитым сердцем.Никто ничего не знает о моем сердце и душе.Я иду, о, о, хочу танцевать в одиночествеЯ не позволю этому показать, они никогда не узнают
Когда наступит тьма и нас не спастиМы баран-ди-дум-дум-да, мы будем грезитьКогда наши сердца горят, мы не чувствуем болиМы рам-ди-дам-дам-да (Мы будем грезить)Мы рам-ди-дам-дам-да (Мы будем грезить)
Мы будем грезитьМы будем грезить
(Рейв, рейв, рейв)Мы будет грезить(Барить, грезить, бредить)Мы будем грезить
Когда наступит тьма и нас не спасти (Нас не спасти)Мы баран-ди-дум-дум-да, мы будем грезитьКогда наши сердца горят, мы не чувствуем боли (Да)Мы рам-ди-дум-дум-да, мы будем грезить (Мы)Мы рам-ди-дум-дум-да, мы будем грезить (Мы)Мы рам-ди-дум-дум-да, мы будем грезить (Ооо)Рам-ди-дум-дум-да, будем грезить
Также ранее рассказывали, что известно о представительнице Греции на Евровидении-2024 и конкурсной песне.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.