Kaleen — We Will Rave: что известно об участнице Евровидения-2024 из Австрии

А мы продолжаем знакомиться с участниками и участниками Евровидения-2024. Каждый звук и каждое слово, которое они вплели в свои песни, очаровывает своего слушателя. Безусловно, своих ценителей найдет и представительница Австрии Kaleen с песней We Will Rave. Рассказываем о ней дальше больше.

Представительница Австрии на Евровидении-2024

Мари-Софи Крейсль использует псевдоним Kaleen, чтобы отразить свою эксцентричную натуру. Kaleen не просто певица — она тоже танцовщица и хореограф. И именно в этих ролях она уже участвовала в Евровидении.

Однако теперь в 2024 году у нее есть шанс попытаться одержать победу в конкурсе именно благодаря своему голосу.

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Кто такая Kaleen

Kaleen выросла в Верхней Австрии и является внучкой Ганнелизе Крейсль-Вюрт — композитора, автора текстов и продюсера разных исполнителей из разных жанров хитовой и народной музыки. Так что музыка у нее в крови.

Об этом свидетельствовало и раннее увлечение искусством. Сначала был балет, куда она отправилась танцевать в два года. А уже позже — девочка начала и петь.

Но, несмотря на воспитание классической музыкой, она говорит, что на нее также оказали большое влияние Дуа Липа, Little Mix, Ариана Гранде и Бейонсе.

Kaleen — We Will Rave: о чем песня участника Евровидения-2024

Песня для Kaleen была написана многими авторами. Однако сама певица вкладывает в нее весь смысл.

Kaleen уверена, что образ рейв-вечеринки должен отражать место, куда чужие и раненые души уходят, чтобы исцелиться и решить свои проблемы с помощью музыки.

Kaleen — We Will Rave: перевод песни

Лед течет по моим венам

Ты только что сделал это снова

Иди, потому что я не могу быть твоим другом

Мне холодно, но это еще не конец

Потому я иду, иду, иду туда, где они никто

ничего не знает о моем сердце и

душу быть спасенным

Мы баран-ди-дум-дум-да, мы будем грезить

Когда наши сердца горят, мы не чувствуем боли

Мы баран-ди-дум-дум-да, мы будем грезить

Мы баран-ди-дум-дам-да

Мы рам-ди-дам-дам-да (Мы будем грезить)

Мы рам-ди-дам-дам-да (Мы будем грезить)

(Мы будем грезить)

(Рейв, рейв, ра-аааа…)

Будем грезить

Я вижу только силуэты,

Которые просто хочу забыть

Обо всем, что мы сказали,

И о демонов в моей голове

Так что я иду, иду, иду туда, куда идут они с разбитым сердцем.

Никто ничего не знает о моем сердце и душе.

Я иду, о, о, хочу танцевать в одиночестве

Я не позволю этому показать, они никогда не узнают

Когда наступит тьма и нас не спасти

Мы баран-ди-дум-дум-да, мы будем грезить

Когда наши сердца горят, мы не чувствуем боли

Мы рам-ди-дам-дам-да (Мы будем грезить)

Мы рам-ди-дам-дам-да (Мы будем грезить)

Мы будем грезить

Мы будем грезить

(Рейв, рейв, рейв)

Мы будет грезить

(Барить, грезить, бредить)

Мы будем грезить

Когда наступит тьма и нас не спасти (Нас не спасти)

Мы баран-ди-дум-дум-да, мы будем грезить

Когда наши сердца горят, мы не чувствуем боли (Да)

Мы рам-ди-дум-дум-да, мы будем грезить (Мы)

Мы рам-ди-дум-дум-да, мы будем грезить (Мы)

Мы рам-ди-дум-дум-да, мы будем грезить (Ооо)

Рам-ди-дум-дум-да, будем грезить

Также ранее рассказывали, что известно о представительнице Греции на Евровидении-2024 и конкурсной песне.

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