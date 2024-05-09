Gåte – Ulveham на Євробаченні 2024: містика норвезького фолкроку

Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення-2024 представить оригінальний рок-гурт Gåte, який виконує осучаснену традиційну норвезьку музику. Під час другого півфіналу, який відбудеться 9 травня, гурт заспіває пісню Ulveham (Людина-вовк).

Що відомо про представників Норвегії Gåte і чому вони є серйозними претендентами на перемогу Євробачення-2024 в Мальме — читай у нашому матеріалі.

Представники Норвегії на Євробаченні-2024

Gåte перекладається з норвезької як “загадка” або “головоломка” — так назвав себе гурт з Тренделагу, центрального регіону Норвегії. Якимось дивом музиканти примудряються поєднувати у творчості, здається протилежні за настроєм та динамікою стилі: народну норвезьку музику та рок.

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Фронтвумен гурту Gåte — його вокалістка Гуннхільда ​​Сундлі (Gunnhild Sundli), її голос зачарує будь-якого слухача, навіть якщо він зовсім не розуміється на доволі своєрідній меланхолічній манері традиційного норвезького співу.

Разом зі своїм братом Свейнунгом (Sveinung Sundli) (скрипка та клавішні), та трьома іншими земляками, Гуннхільда з успіхом гастролює в Норвегії. На батьківщині Їхня група Gåte набула такої популярності, що нині вважається національним культурним феноменом країни.

Що відомо про гурт Gåte: їхні пісні — норвезькі казки, які лякають і зачаровують

В більшості сучасних пісень немає чіткого сюжету, а от у Gåte кожна композиція — це окрема драматична історія, часто — казка, створена но основі чарівного норвезького епосу. Гуннхільда каже, що на сцені вона відчуває, як через неї проходять дуже сильні енергії, але в повсякденному житті не позиціює себе як інтровертивну містичну фолк-зірку, в побуті вона звичайна і не намагається перетягнути туди свій сценічний образ.

Гурт створили, коли Гуннхільді було лише тринадцять, тож в молоді роки дівчина брала тайм-аут, спробувала себе в акторстві, а після 12-річної перерви повернулася на сцену як співачка.

Наразі Gåte встиг продати понад 100 тисяч копій своїх альбомів, піднятися на вершину чарту VG-list і отримати нагороду Spellemann Award.

В своїй творчості гурт балансує на межі сучасного та стародавнього, реалістичного та містичного, традиційного та таємного. І кожен, хто слухає їхню музику, має шанс відчути силу і дух норвезького епосу.

Gåte – Ulveham: про що пісня учасника Євробачення-2024

Пісня — казка, містична історія про дівчину, яку переслідують сили зла. Вона слабша за них і має підкорятися, але — чи надовго? В духовному сенсі це історія про ініціацію жінки на важкому шляху до самої себе.

Ulveham: переклад пісні на українську мову

Людина-вовк

Я була дуже гарною і вродливою дівчиною.

Зі злою мачухою. Моя мати померла.

Вона перетворила мене на меч і голку

і відіслала до королівського маєтку.

Гнів мачухи зростав.

Коли всі хороші люди любили мене найбільше.

Вона дала мені шкуру сірого вовка

і відправила мене в ліс саму.

І я ніколи не стану цілісною і доброю

поки не вип’ю крові свого брата.

Відео пісні Ulveham гурту Gåte

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