Gåte – Ulveham на Евровидении 2024: мистика норвежского фолкрока

Норвегию на песенном конкурсе Евровидения-2024 представит оригинальная рок-группа Gåte, исполняющая осовремененную традиционную норвежскую музыку. Во время второго полуфинала, который состоится 9 мая, группа споет песню Ulveham (Человек-волк).

Что известно о представителях Норвегии Gåte и почему они являются серьезными претендентами на победу Евровидения-2024 в Мальме — читай в нашем материале.

Представители Норвегии на Евровидении-2024

Gåte переводится с норвежского как “загадка” или “головоломка” — так назвала себя группа из Тренделага, центрального региона Норвегии. Каким-то чудом музыканты умудряются сочетать в творчестве, кажется противоположные по настроению и динамике стили: народную норвежскую музыку и рок.

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Фронтвумен группы Gåte — его вокалистка Гуннхильда Сундли (Gunnhild Sundli), ее голос очарует любого слушателя, даже если он совершенно не разбирается в довольно своеобразной меланхолической манере традиционного норвежского пения.

Вместе со своим братом Свейнунгом (Sveinung Sundli) (скрипка и клавишные) и тремя другими земляками, Гуннхильда с успехом гастролирует в Норвегии. На родине их группа Gåte приобрела такую ​​популярность, что ныне считается национальным культурным феноменом страны.

Что известно о группе Gåte: их песни — норвежские сказки, пугающие и очаровывающие

В большинстве современных песен нет четкого сюжета, а вот у Gåte каждая композиция — это отдельная драматическая история, часто — сказка, созданная на основе волшебного норвежского эпоса.

Гуннхильда говорит, что на сцене она чувствует, как через нее проходят очень сильные энергии, но в повседневной жизни не позиционирует себя как интровертивную мистическую фолк-звезду, в обиходе она обычна и не пытается перетащить туда свой сценический образ.

Группу создали, когда Гуннхильде было всего тринадцать, так что в молодые годы девушка брала тайм-аут, попробовала себя в актерстве, а после 12-летнего перерыва вернулась на сцену как певица.

Ныне Gåte успел продать более 100 тысяч копий своих альбомов, подняться на вершину чарта VG-list и получить награду Spellemann Award.

В своем творчестве группа балансирует на грани современного и древнего, реалистичного и мистического, традиционного и тайного. И у каждого, кто слушает их музыку, есть шанс почувствовать силу и дух норвежского эпоса.

Gåte – Ulveham: о чем песня участника Евровидения-2024

Песня–сказка, мистическая история о девушке, которую преследуют силы зла. Она слабее их и должна подчиняться, но надолго ли? В духовном смысле это история об инициации женщины на пути к самой себе.

Ulveham: перевод песни

Человек-волк

Я была очень красивой и милой девушкой.

Со злой мачехой. Моя мать скончалась.

Она превратила меня в меч и иглу

и отослала в королевское имение.

Гнев мачехи рос.

Когда все хорошие люди любили меня больше всего.

Она дала мне шкуру серого волка

и отправила меня в лес саму.

И я никогда не стану целостной и доброй

пока не выпью крови своего брата.

Видео песни Ulveham группы Gåte

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