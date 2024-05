Какие страны получали ноль баллов на Евровидении: худшие выступления в истории конкурса

Евровидение — самый большой и, без преувеличения, самый популярный песенный конкурс мира. Каждый год отобранные представители могут показать культуру и музыку своей страны, представить ее широкому кругу зрителей. Ведь не секрет, что для многих еврофанов это событие остается главным в году.

По правилам конкурса, жюри и зрители отдают свои голоса за любимого представителя и его песню. Однако иногда бывает, что страна получает ноль баллов и от жюри, и от аудитории — и такие прецеденты в истории есть.

Выступления входят в историю конкурса Евровидения как самые плохие. Рассказываем тебе, какие страны и когда получили по нулю баллов за свои выступления.

Худшие выступления на Евровидении

За всю историю конкурса известны такие случаи.

Бельгия, 1962 год: Fud Leclercq (Фад Леклерк) — Ton nom

Бельгийский певец и музыкант четыре раза представлял свою страну на Евровидении. Впервые он выступил с песней Messieurs les noyés de la Seine в 1956 году. В 1958 году с композицией Ma petite chatte он занял пятое место из 13 возможных, в 1960 году — шестое место ему принесла песня Mon amour pour toі.

Однако в 1962 году он получил ноль баллов от жюри и занял последнее, 16 место среди других участников.

Ton nom также вошел в историю как первое выступление на Евровидении, которое набрало печально известные ноль баллов.

Норвегия, 1981 год: Finn Kalvik (Финн Кальвик) — Aldri I Livet

Норвежский певец и композитор являлся популярным исполнителем своего времени.

Песня Aldri I Livet принесла ему победу на норвежском Гран-при Melodi в 1981 году, однако на Евровидении Финн Кальвик получил ноль баллов от жюри и занял последнее место в турнирной таблице.

Австрия, 1991 год, Thomas Forstner (Томас Форстнер) — Venedig Im Regen

В 1991 году первое место на конкурсе Евровидение за балами одержали Франция и Швейцария, однако победу присудили последний.

А вот последнее место с нулем баллов заняла Австрия, которую представлял исполнитель Томас Форстнер с песней Venedig Im Regen.

Австрия, 2015 год: The Makemakes — I Am Yours

После победы в 2014 году Австрия принимала Евровидение в своей стране. В то же время, тот год запомнился нулем баллов от жюри для участников самой Австрии.

Группа The Makemakes, выступавшая с песней I Am Yours, заняла последнее 22 место в турнирной таблице.

Великобритания, 2021 год: James Newman (Джеймс Ньюмен) — Embers

Совсем недавно, в 2021 году, поражение постигло представителя Великобритании. Страна, входящая в так называемую Большую пятерку и проходящая в финал конкурса автоматически, получила по нулю баллов и от жюри, и от зрителей.

Тогда страну представлял певец James Newman с композицией Embers.

