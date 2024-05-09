Шоу-биз

Какие страны получали ноль баллов на Евровидении: худшие выступления в истории конкурса

Виктория Мельник, журналист сайта 09 мая 2024, 15:00
Худшие выступления на Евровидении
Фото: Facebook, Instagram

Больше новостей
Поминальні дні
Поминальные дни 2024: когда нужно вспоминать усопших и как это делать
Чем подкормить картофель после всходов
Чем подкормить картофель после всходов — действенные способы, гарантирующие хороший урожай
конфликты на работе
Когда в атмосфере коллектива напряжение. Как преодолеть конфликты на работе и почему они возникают
Альцгеймер
Один ген все решает? Ученые обнаружили одну из причин развития болезни Альцгеймера
Смотреть больше

Материалы по теме

Евровидение-2024 участники
Евровидение-2024: список участников и композиций песенного шоу
Представительница Дании на Эвровидении 2024 Саба
Saba — Sand на Евровидении-2024: датскую певицу привел на конкурс счастливый случай
Евровидение 2024: победители первого полуфинала
Их ждет гранд-финал! Кто победил в первом полуфинале Евровидения-2024
Windows95man — No Rules: перевод песни Финляндии на Евровидение 2024
Windows95man — No Rules: что известно об участниках Евровидения-2024 из Финляндии и о чем их песня

Видео
9 травня день в історії

Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 9 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:50
ГВС
Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов
0:16:37
валютные ограничения
Нацбанк снимает валютные ограничения: как это повлияет на экономику — объясняет глава НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда против русской пропаганды. Как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Черная сторона победы во Второй мировой — как и почему Россия умалчивает “неудобные” страницы истории
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 8 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 7 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:03
Бойцы 65 ОМБр
Не только усталость и вражеские обстрелы? Бойцы 65 ОМБр рассказали, что вредит украинскому войску
Больше видео
Кабачки
Читать дальше
Когда сажать кабачки в открытый грунт 2024 и что для этого нужно
Представительница Дании на Эвровидении 2024 Саба
Читать дальше
Saba — Sand на Евровидении-2024: датскую певицу привел на конкурс счастливый случай

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь