Шоу-біз

Які країни отримували нуль балів на Євробаченні: найгірші виступи в історії конкурсу

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Травня 2024, 15:00
найгірші виступи на євробаченні
Фото: Facebook, Instagram

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