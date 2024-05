Які країни отримували нуль балів на Євробаченні: найгірші виступи в історії конкурсу

Євробачення — найбільший і, без перебільшення, найпопулярніший пісенний конкурс світу. Щороку відібрані представники мають змогу показати культуру та музику своєї країни, представити її широкому колу глядачів. Адже, не секрет, що для багатьох єврофанів ця подія залишається головною у році.

За правилами конкурсу, журі та глядачі віддають свої голоси за улюбленого представника та його пісню. Однак інколи буває таке, що країна отримує нуль балів і від журі, і від аудиторії — і такі прецеденти в історії є.

Виступи входять в історію конкурсу Євробачення, як найгірші. Розповідаємо тобі, які країни та коли отримали по нулю балів за свої виступи.

Найгірші виступи на Євробаченні

За всю історію конкурсу відомо кілька таких випадків.

Бельгія, 1962 рік: Fud Leclercq (Фад Леклерк) — Ton nom

Бельгійський співак та музикант за своє життя чотири рази представляв свою країну на Євробаченні. Вперше він виступив із піснею Messieurs les noyés de la Seine 1956 року. У 1958 з композицією Ma petite chatte він посів пʼяте місце з 13 можливих, 1960 року — шосте місце йому принесла пісня Mon amour pour toі.

Однак у 1962 році він отримав нуль балів від журі й посів останнє, 16 місце серед інших учасників.

Ton nom також увійшов в історію як перший виступ на Євробаченні, який набрав сумнозвісні нуль балів.

Норвегія, 1981 рік: Finn Kalvik (Фінн Кальвік) — Aldri I Livet

Норвезький співак та композитор був популярним виконавцем свого часу.

Пісня Aldri I Livet принесла йому перемогу на норвезькому Гран-прі Melodi у 1981 році, однак на тогорічному Євробаченні Фінн Кальвік отримав нуль балів від журі й посів останнє місце у турнірній таблиці.

Австрія, 1991 рік, Thomas Forstner (Томас Форстнер) — Venedig Im Regen

У 1991 році перше місце на конкурсі Євробачення за балами отримали Франція та Швейцарія, однак перемогу присудили останній.

А ось останнє місце, з нулем балів, посіла Австрія, яку представляв виконавець Томас Форстнер з піснею Venedig Im Regen.

Австрія, 2015 рік: The Makemakes — I Am Yours

Після перемоги у 2014 році, Австрія приймала Євробачення у своїй країні. Водночас той рік запамʼятався нулем балів від журі для учасників самої Австрії.

Гурт The Makemakes, який виступав з піснею I Am Yours, посів останнє 22 місце у турнірній таблиці.

Велика Британія, 2021 рік: James Newman (Джеймс Ньюмен) — Embers

Зовсім нещодавно, у 2021 році, поразка спіткала представника Великої Британії. Країна, що входить до так званої Великої пʼятірки та проходить у фінал конкурсу автоматично, отримала по нулю балів і від журі, і від глядачів.

Тоді країну представляв співак James Newman з композицією Embers.

А вже зовсім скоро — фінал і цьогорічного Євробачення! Дізнатися повний список учасників Євробачення 2024 та послухати їхні пісні, можна в нашому іншому матеріалі.

