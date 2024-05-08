Співачку Еден Голан змусили змінити пісню: що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024

Шлях представниці Ізраїлю до виступу на пісенному конкурсі Євробачення-2024 виявився доволі тернистим: дівчині довелося змінити пісню та вжити максимальних заходів безпеки у шведському Мальмі, де проходять концерти. Чому так сталося та що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024 — читай у нашому матеріалі.

Представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024 примусили змінити пісню

Цьогоріч для Євробачення Ізраїль обрав своїм голосом співачку Едан Голан, яка готувала для конкурсу пісню October Rain. Але організатори відхили пісню через її злободенний для країни підтекст: композиція містила натяки на напад бойовиків Хамас на Ізраїль. А за статутом, конкурс має бути абсолютно вільним від будь-якої політичної боротьби.

Тож замість запланованого спочатку October Rain (Жовтневий дощ) Еден Голан виконає адаптовану версію пісні під новою назвою Hurricane (Ураган). За результатами попереднього жеребкування, виступатиме співачка в другий день конкурсу, а до цього моменту мусить максимально обмежити свої прогулянки містом та будь-які контакти з публікою: за інформацією Spiegel, в Мальмі очікуються пропалестинські демонстрації.

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Що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2024

З відкритих джерел про ізраїльську співачку Еден Голан відомо, що вона народилася у місті Кфар-Сава, коли дівчині було шість років, її родина переїхала до Росії. В Москві співачка прожила 13 років. У 2016-му році виступала на конкурсі Нова хвиля в окупованому Криму, а у 2018-му стала фіналісткою п’ятого сезону шоу Голос Діти. Зараз Еден 20 років.

З початком повномасштабної війни Росії в Україні Еден разом з батьками повернулася до Ізраїлю. Причиною повернення називає антисемітизм в Росії. У 2022 році в Ізраїлі дівчина випустила свій дебютний сингл Ghost Town, який зібрав понад 600 000 прослуховувань на Spotify

У 2023 році Еден перемогла в Ізраїлі у нацвідборі на Євробачення та отримала путівку до Швеції.

Еден Голан — Hurricane: про що пісня

Пісня Еден навіть після внесення певних корективів не втратила своєї емоційності. Це балада, яка мовою музики передає почуття героїні пісні, що опинилася в хаосі стихії. Співачка — така тендітна та беззахисна, у кульмінації композиції вражає потужним драматизмом.

Еден Голан — Hurricane: переклад пісні на українську мову

Автор моєї симфонії

Пограй зі мною,

Подивіться в мої очі й подивіться

Люди йдуть, але ніколи не прощаються.

Сьогодні ввечері хтось викрав місяць,

Взяв моє світло,

Все чорно-біле,

Хто той дурень сказав вам, хлопці, не плакати?

Години й години, надає сили,

Життя не гра, але воно наше

Поки час біжить.

Кожен день я втрачаю розум,

Тримайся в цій таємничій поїздці,

Танцюю під час шторму, мені нічого приховувати.

Візьміть усе і залиште світ позаду,

Крихітко, пообіцяй мені, що знову обіймеш мене,

Я все ще зламаний цим ураганом.

Цей ураган,

Жити у фантазії,

Екстазі,

Все має бути.

Ми пройдемо, але любов ніколи не помре,

Години й години, надає сили,

Життя не гра, але воно наше

Поки час біжить.

Кожен день я втрачаю розум,

Тримайся в цій таємничій поїздці,

Танцюю під час шторму, мені нічого приховувати,

Візьміть усе і залиште світ позаду.

Крихітко, пообіцяй мені, що знову обіймеш мене,

Я все ще зламаний цим ураганом,

Цей ураган,

Цей ураган.

Еден Голан — відео пісні Hurricane

Раніше ми писали, хто з учасників після першого дня конкурсу пройшов у фінал шоу.

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