Співачку Еден Голан змусили змінити пісню: що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024

Шлях представниці Ізраїлю до виступу на пісенному конкурсі Євробачення-2024 виявився доволі тернистим: дівчині довелося змінити пісню та вжити максимальних заходів безпеки у шведському Мальмі, де проходять концерти. Чому так сталося та що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024 — читай у нашому матеріалі.
Цьогоріч для Євробачення Ізраїль обрав своїм голосом співачку Едан Голан, яка готувала для конкурсу пісню October Rain. Але організатори відхили пісню через її злободенний для країни підтекст: композиція містила натяки на напад бойовиків Хамас на Ізраїль. А за статутом, конкурс має бути абсолютно вільним від будь-якої політичної боротьби.
Тож замість запланованого спочатку October Rain (Жовтневий дощ) Еден Голан виконає адаптовану версію пісні під новою назвою Hurricane (Ураган). За результатами попереднього жеребкування, виступатиме співачка в другий день конкурсу, а до цього моменту мусить максимально обмежити свої прогулянки містом та будь-які контакти з публікою: за інформацією Spiegel, в Мальмі очікуються пропалестинські демонстрації.
З відкритих джерел про ізраїльську співачку Еден Голан відомо, що вона народилася у місті Кфар-Сава, коли дівчині було шість років, її родина переїхала до Росії. В Москві співачка прожила 13 років. У 2016-му році виступала на конкурсі Нова хвиля в окупованому Криму, а у 2018-му стала фіналісткою п’ятого сезону шоу Голос Діти. Зараз Еден 20 років.
З початком повномасштабної війни Росії в Україні Еден разом з батьками повернулася до Ізраїлю. Причиною повернення називає антисемітизм в Росії. У 2022 році в Ізраїлі дівчина випустила свій дебютний сингл Ghost Town, який зібрав понад 600 000 прослуховувань на Spotify
У 2023 році Еден перемогла в Ізраїлі у нацвідборі на Євробачення та отримала путівку до Швеції.
Пісня Еден навіть після внесення певних корективів не втратила своєї емоційності. Це балада, яка мовою музики передає почуття героїні пісні, що опинилася в хаосі стихії. Співачка — така тендітна та беззахисна, у кульмінації композиції вражає потужним драматизмом.
Автор моєї симфонії
Пограй зі мною,
Подивіться в мої очі й подивіться
Люди йдуть, але ніколи не прощаються.
Сьогодні ввечері хтось викрав місяць,
Взяв моє світло,
Все чорно-біле,
Хто той дурень сказав вам, хлопці, не плакати?
Години й години, надає сили,
Життя не гра, але воно наше
Поки час біжить.
Кожен день я втрачаю розум,
Тримайся в цій таємничій поїздці,
Танцюю під час шторму, мені нічого приховувати.
Візьміть усе і залиште світ позаду,
Крихітко, пообіцяй мені, що знову обіймеш мене,
Я все ще зламаний цим ураганом.
Цей ураган,
Жити у фантазії,
Екстазі,
Все має бути.
Ми пройдемо, але любов ніколи не помре,
Танцюю під час шторму, мені нічого приховувати,
Візьміть усе і залиште світ позаду.
Я все ще зламаний цим ураганом,
Цей ураган.
Раніше ми писали, хто з учасників після першого дня конкурсу пройшов у фінал шоу.
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