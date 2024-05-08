Шоу-биз

Певицу Эден Голан заставили сменить песню: что известно о представительнице Израиля на Евровидении-2024

Ольга Петухова 08 мая 2024, 18:45
Едан Голден представительница Израиля
Фото: Instagram

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