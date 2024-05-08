Певицу Эден Голан заставили сменить песню: что известно о представительнице Израиля на Евровидении-2024

Путь представительницы Израиля к выступлению на песенном конкурсе Евровидения-2024 оказался достаточно тернист: девушке пришлось изменить песню и принять максимальные меры безопасности в шведском Мальме, где проходят концерты. Почему так произошло, и что известно о представительнице Израиля на Евровидении-2024 — читай в нашем материале.

Представительницу Израиля на Евровидении-2024 заставили сменить песню

В этом году для Евровидения Израиль выбрал своим голосом певицу Эдан Голан, готовившую для конкурса песню October Rain. Но организаторы отклонили песню из-за ее злободневного для страны подтекста: композиция содержала намеки на нападение боевиков Хамас на Израиль. А по уставу конкурс должен быть абсолютно свободным от любой политической борьбы.

Вместо запланированного сначала October Rain (Октябрьский дождь), Эден Голан исполнит адаптированную версию песни под новым названием Hurricane (Ураган). По результатам предыдущей жеребьевки, певица будет выступать во второй день конкурса, а до этого моменту должна максимально ограничить свои прогулки по городу и любые контакты с публикой: по информации Spiegel, в Мальме ожидаются пропалестинские демонстрации.

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Что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024 года

Из открытых источников об израильской певице Эден Голан известно, что она родилась в городе Кфар-Сава, а когда ей было шесть лет, семья переехала в Россию.

В Москве певица прожила 13 лет. В 2016 году выступала на конкурсе Новая волна в оккупированном Крыму, а в 2018-м стала финалисткой пятого сезона шоу Голос Дети. Сейчас Эден 20 лет.

С началом полномасштабной войны России в Украине Эден вместе с родителями вернулась в Израиль. Причиной возвращения называет антисемитизм в России.

В 2022 году в Израиле девушка выпустила свой дебютный сингл Ghost Town, собравший более 600 000 прослушиваний на Spotify.

В 2023 году Эден победила в Израиле в нацотборе на Евровидение и получила путевку в Швецию.

Эден Голан — Hurricane: о чем песня

Песня Эден и после определенных правок не потеряла своей эмоциональности. Это баллада, которая на языке музыки передает чувства героини песни, оказавшейся в хаосе стихии. Певица — такая хрупкая и беззащитная, в кульминации композиции поражает мощным драматизмом.

Эден Голан — Hurricane: перевод песни на русский язык

Автор моей симфонии

Поиграй со мной,

Посмотрите в мои глаза и посмотрите

Люди уходят, но никогда не прощаются.

Сегодня вечером кто-то похитил луну,

Взял мой свет,

Все черно-белое,

Кто этот дурак сказал вам, ребята, не плакать?

Часы и часы, придают силы,

Жизнь не игра, но она наша

Пока время бежит.

Каждый день я теряю рассудок,

Держись в этой таинственной поездке,

Танцую во время шторма, мне нечего скрывать.

Возьмите все и оставьте мир позади,

Крошка, пообещай мне, что снова обнимешь меня,

Я все еще сломан этим ураганом.

Этот ураган,

Жить в фантазии,

Экстазе,

Все должно быть.

Мы пройдем, но любовь никогда не умрет,

Часы и часы, придает силы,

Жизнь не игра, но она наша

Пока время бежит.

Каждый день я теряю рассудок,

Держись в этой таинственной поездке,

Танцую во время шторма, мне нечего скрывать,

Возьмите все и оставьте мир позади.

Крошка, пообещай мне, что снова обнимешь меня,

Я все еще сломлен этим ураганом,

Этот ураган,

Это ураган.

Эден Голан — видео песни Hurricane

Раньше мы писали, кто из участников после первого дня конкурса прошел в финал шоу.

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