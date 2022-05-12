Второй полуфинал Евровидения-2022: прошедший в финал шоу

Сегодня звук наших сирен переплелся с песнями участников второго полуфинала Евровидения 2022 года. Не зря разработчики приложения Дія так позаботились о нас, чтобы можно было как все необходимые документы оформить, так и песенное шоу посмотреть, даже в укрытии.

И как бы всем участникам не хотелось спеть о Стефании, по программе было запланировано выполнение их заявленных ранее песен.

Однако украинская композиция все же успела зазвучать из уст легендарной финской группы, чем, возможно, и принесла им удачу на этот раз. Кто тоже прошел в финал Евровидения, читай дальше.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Страны, прошедшие в финал Евровидения:

Второй полуфинал Евровидения 2022 онлайн

Когда финал Евровидения-2022

Однако кто станет триумфатором песенного конкурса в этом году, будут определять не только зрители, но и профессиональные судьи из разных стран.

За победу сразятся 20 участников, которые были определены в полуфиналах. К ним присоединятся пять – страны большой пятерки, являвшиеся учредителями конкурса: Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия.

Грандиозный финал Евровидения намечен на субботу 14 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, что прогнозируют букмекеры для Украины и других на Евровидении.