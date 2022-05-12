Другий півфінал Євробачення-2022: хто пройшов у фінал шоу

Сьогодні звук наших сирен переплівся з піснями учасників другого півфіналу Євробачення 2022 року. Не дарма ж розробники додатку Дія так попіклувались про нас, щоб можна було як усі необхідні документи оформити, так і пісенне шоу подивитись, навіть в укритті.

І як би усім учасникам не хотілось заспівати про Стефанію, за програмою було заплановано виконання саме їх заявлених раніше пісень.

Проте українська композиція все ж таки встигла зазвучати з уст легендарного фінського гурту, чим, можливо, і принесла їм удачу цього разу. Хто також пройшов до фіналу Євробачення, читай далі.

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Країни, які пройшли до фіналу Євробачення:

Другий півфінал Євробачення 2022 онлайн

Коли фінал Євробачення-2022

Однак хто ж стане тріумфатором пісенного конкурсу цього року, визначатимуть не лише глядачі, але й професійні судді з різних країн.

За перемогу змагатимуться 20 учасників, яких було визначено у півфіналах. До них приєднаються п’ять — країни великої п’ятірки, які були засновниками конкурсу: Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія.

Грандіозний фінал Євробачення запланований на суботу 14 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прогнозують букмекери для України та інших на Євробаченні.