Другий півфінал Євробачення-2022: хто пройшов у фінал шоу

Сьогодні звук наших сирен переплівся з піснями учасників другого півфіналу Євробачення 2022 року. Не дарма ж розробники додатку Дія так попіклувались про нас, щоб можна було як усі необхідні документи оформити, так і пісенне шоу подивитись, навіть в укритті.
І як би усім учасникам не хотілось заспівати про Стефанію, за програмою було заплановано виконання саме їх заявлених раніше пісень.
Проте українська композиція все ж таки встигла зазвучати з уст легендарного фінського гурту, чим, можливо, і принесла їм удачу цього разу. Хто також пройшов до фіналу Євробачення, читай далі.
Однак хто ж стане тріумфатором пісенного конкурсу цього року, визначатимуть не лише глядачі, але й професійні судді з різних країн.
За перемогу змагатимуться 20 учасників, яких було визначено у півфіналах. До них приєднаються п’ять — країни великої п’ятірки, які були засновниками конкурсу: Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія.
Грандіозний фінал Євробачення запланований на суботу 14 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прогнозують букмекери для України та інших на Євробаченні.