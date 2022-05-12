Шоу-біз

Другий півфінал Євробачення-2022: хто пройшов у фінал шоу

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Травня 2022, 00:13
Другий півфінал Євробачення-2022 - хто пройшов у фінал шоу
Фото: Instagram

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