ИИ сможет читать мысли? OpenAI будет финансировать новый амбициозный проект

Похоже, будущее, в котором достаточно просто подумать — и компьютер все поймет, уже не выглядит фантастикой. Сем Альтман, глава OpenAI, финансирует новый стартап Merge Labs, который разрабатывает мозг-компьютерный интерфейс без какого-либо скальпеля. Об этом пишет The Verge.

В отличие от Neuralink Илона Маска, где электроды вживляют прямо в мозг, Merge Labs делает ставку на ультразвук и магнитные поля. Технология должна считывать нейронные сигналы снаружи — без операции, без хирургического риска, без восстановления.

За проект отвечает один из самых ярких учёных в сфере биоинженерии — Михаил Шапиро из Caltech. Он годами изучал, как звуковые волны могут стимулировать и видеть работу нейронов. Проще говоря, вместо проводов и чипов — акустика и физика.

Альтман ранее не раз признавался, что имплант в голову он бы себе ставить не стал. Но мечтает о режиме, когда искусственный интеллект может слышать наши мысли — только в смысле понимания, а не вмешательства. Именно такую концепцию стартап и заложил в основу — read-only, то есть читать, но не управлять.

Merge Labs хочет создать интерфейс, который поймет, что человек хочет сказать или сделать еще до того, как он успеет коснуться клавиатуры или открыть рот.

Просто подумал — и ChatGPT ответил, курсор двинулся, музыка сменилась, двери открылись.

Если этот подход сработает, это может стать одной из самых безопасных и массовых технологий взаимодействия человека с машиной. Без операций, без страха, без барьеров.

Звучит смело. И одновременно немного страшно. Потому что когда компьютер сможет читать наши мысли — вопрос доверия станет важнее любого другого фактора.

Пока Merge Labs лишь на старте, но уже сегодня компанию называют будущим конкурентом Neuralink. А главное — будущим, которое может быть куда менее инвазивным.

