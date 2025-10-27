Стиль жизни Шоу-биз

ИИ сможет читать мысли? OpenAI будет финансировать новый амбициозный проект

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 октября 2025, 15:00 2 мин.
ИИ сможет читать мысли? OpenAI будет финансировать новый амбициозный проект
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь