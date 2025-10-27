ШІ зможе читати думки? OpenAI фінансуватиме новий амбітний проект

Схоже, майбутнє, у якому достатньо просто подумати — і комп’ютер усе зрозуміє, вже не здається фантастикою. Сем Альтман, глава OpenAI, фінансує новий стартап Merge Labs, що розробляє мозково-комп’ютерний інтерфейс без жодного скальпеля. Про це пише The Verge.

На відміну від Neuralink Ілона Маска, де електроди вживлюють просто в мозок, Merge Labs робить ставку на ультразвук і магнітні поля. Технологія має зчитувати нейронні сигнали зовні — без операції, без хірургічного ризику, без відновлення.

За проект відповідає один із найяскравіших науковців у сфері біоінженерії — Михайло Шапіро з Caltech. Він роками вивчав, як звукові хвилі можуть стимулювати та бачити роботу нейронів. Умовно кажучи, замість дротів і чипів — акустика й фізика.

Альтман раніше не раз зізнавався, що імплант у голову він би собі не поставив. Але мріє про режим, коли штучний інтелект може чути наші думки — лише в сенсі розуміння, а не втручання. Таку концепцію стартап і заклав у основу — read-only, тобто читати, але не керувати.

Merge Labs хоче створити інтерфейс, який зрозуміє, що людина хоче сказати або зробити ще до того, як вона встигне торкнутися клавіатури чи відкрити рот.

Просто подумав — і ChatGPT відповів, курсор порухався, музика змінилася, двері відчинилися.

Якщо цей підхід спрацює, це може стати однією з найбільш безпечних і масових технологій взаємодії людини з машиною. Без операцій, без страху, без бар’єрів.

Звучить сміливо. І водночас трохи страшно. Бо коли комп’ютер зможе читати наші думки — питання довіри стане важливішим за будь-який другий фактор.

Поки Merge Labs лише на старті, але вже сьогодні компанію називають майбутнім конкурента Neuralink. А головне — майбутнім, яке може бути значно менш інвазивним.

