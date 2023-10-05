Красота в принятии себя, несовершенстве и любви: Памела Андерсон поддержала тренд натуральной красоты

Едва ли не каждая девушка, женщина сталкивалась с вопросом, как принять себя — ту, которая смотрит из зеркала, имеет некоторые неровности на коже или фигуре. И почему-то многим кажется, что об этом точно не беспокоятся голливудские звезды. Однако, как показывают бесчисленные интервью успешных и популярных женщин, они тоже проходят свой путь к принятию, как и все остальные.

Пришлось немало пройти и канадско-американской актрисе и модели, поражавшей уверенностью с экранов еще в 1990-х годах. Только в 2023 году Памела Андерсон смогла спокойно выйти на публику на неделе моды в Париже без макияжа и поддержать тренд натуральной красоты.

Американская актриса Джейми Ли Кертис поддержала решение Андерсон и отметила, что выйти без макияжа — акт мужества и бунтарства.

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Как рассказала актриса в интервью ELLE, отказ от старого образа и макияжа помогает ей иметь больший контроль над собственной внешностью и чувствовать себя свободной.

Кроме того, Памела Андерсон говорит, что таким образом стремится напомнить женщинам, что природная красота — это прекрасно и никогда не поздно расцвести.

Красота в принятии себя, несовершенстве и любви, — пишет актриса в соцсетях.

Но важным катализатором изменений стала смерть от рака груди визажистки Алексис Фогель. Именно это событие заставило Памелу задуматься о собственной жизни.

Она была лучшей. И с тех пор я чувствую, что без Алексис мне просто лучше не носить макияж.

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