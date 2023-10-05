Шоу-биз

Красота в принятии себя, несовершенстве и любви: Памела Андерсон поддержала тренд натуральной красоты

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 октября 2023, 21:30
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

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