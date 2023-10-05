Краса в прийнятті себе, недосконалості та любові: Памела Андерсон підтримала тренд натуральної краси

Чи не кожна дівчина, жінка стикалась з питанням, як прийняти себе — ту, яка дивиться з дзеркала, має певні невірності на шкірі чи фігурі. І чомусь багатьом здається, що за це точно не переймаються голлівудські зірки. Однак, як показують незліченні інтерв’ю успішних та популярних жінок — вони теж проходять свій шлях до прийняття, як і всі інші.

Довелось чимало пройти й канадсько-американській акторці та моделі, яка вражала впевненістю з екранів ще у 1990-х роках. Та лише у 2023 році Памела Андерсон змогла спокійно вийти на публіку на тижні моди у Парижі без макіяжу та підтримати тренд натуральної краси.

Американська акторка Джеймі Лі Кертіс підтримала рішення Андерсон та зазначила, що вийти без макіяжу — акт мужності та бунтарства.

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Як розповіла акторка в інтерв’ю ELLE, відмова від старого образу та макіяжу допомагає їй мати більший контроль над власною зовнішністю та почуватись вільною.

Крім того, Памела Андерсон говорить, що таким чином прагне нагадати жінкам, що природна краса — це прекрасно й ніколи не пізно розквітнути.

Краса в прийнятті себе, недосконалості та любові, — пише акторка у соцмережах.

Та важливим каталізатором до змін стала смерть від раку грудей візажистки Алексіс Фогель. Саме ця подія змусила Памелу замислитись над власним життям.

Вона була найкращою. І відтоді я відчуваю, що без Алексіс мені просто краще не носити макіяж.

Та на зміну одним зіркам приходять інші. Читай, у яких фільмах знімалася Дженна Ортега і що про неї відомо.

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