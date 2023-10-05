Шоу-біз

Краса в прийнятті себе, недосконалості та любові: Памела Андерсон підтримала тренд натуральної краси

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Жовтня 2023, 21:30
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

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