Від маленьких ролей до знаменитої акторки сучасності: у яких фільмах знімалася Дженна Ортега і що про неї відомо

Щоб стати відомим актором у Голлівуді, мало буде однієї вдалої ролі, адже популярність одного фільму швидко мине. Потрібно багато працювати, постійно покращувати акторську майстерність та пробувати себе у різних жанрах. Багато відомих акторів починають працювати ще з дитинства.

Так і робила Дженна Ортега. Зірка серіалу Венздей та фільмів Крик минулого року стала однією з найпопулярніших актрис. Її кількість підписок в Instagram зросла до понад 40 млн, а пропозиції на ролі у фільмах збільшилися.

Фанати очікують на вихід другого сезону Венздей, робота над яким стала пріоритетною для Netflix після закінчення страйку сценаристів США.

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Ми розповімо, що відомо про Дженну Ортегу і в яких фільмах вона знімалася.

Дженна Ортега: що відомо про актрису

Дженні Ортезі 21 рік, її батько має мексиканське походження, а мати — мексиканське та пуерто-риканське. У її сім’ї шестеро дітей.

Стати акторкою Дженна хотіла ще змалку. Але її батьки спочатку були проти цього. Актриса розповідала в інтерв’ю Wired, що мама навіть купила їй книгу з акторськими монологами, тоді вона думала, що зможе відбити бажання дівчинки стати акторкою.

Але Дженна вивчила один із монологів і зіграла його перед сім’єю. Тоді батьки змінили думку та вирішили показати запис знайомому кастинг-директору. З восьми років Дженна проходила проби, вона отримувала знімання у рекламі, а також свою першу дебютну роль у серіалі Роб.

Вже у 2013 році вона зіграла дочку віцепрезидента у Залізній Людині 3, а потім потрапила у фільм жахів Астрал: Глава 2.

З 2014 року вона наполегливо працювала на різних знімальних майданчиках. Юна актриса отримала роль у серіалі Життя Харлі від Disney Channel, за яку здобула першу акторську нагороду.

Через постійну роботу Дженна пропускала школу, до речі, акторка не вступила до університету чи коледжу з тієї ж причини.

Працювала Дженна у різних жанрах фільмів та серіалів, але більше запам’ятовуються її ролі у фільмах жахів. Вона грала у фільмі Х (Ікс), двох частинах франшизи Крик. Навіть серіал Венздей, хоч і підлітковий, але має нотки жанру жахів.

В інтерв’ю The Face актриса розповідала, що не просто так бере участь у проектах схожих жанрів. За її словами, ці фільми допомогли їй самій перестати бути ляканим котом, а команди на зніманнях фільмів жахів віддаються справі з такою відданістю та пристрастю, яку рідко побачиш на інших знімальних майданчиках.

— Я люблю те, що хвилює. Є так багато способів розповісти про такі речі. Крім того, що я намагаюся зіграти персонажів, які завжди перебувають у становищі жертви, це ще й класне випробування для мене — надати їм якоїсь індивідуальності, яка відрізнятиме їх один від одного, — каже вона.

Дженна Ортега: благодійність

Дженна Ортега не лише будує свою акторську кар’єру, а й дбає про права інших людей. У 13-річному віці вона стала учасницею кампанії проти ксенофобії Pride Over Prejudice (Гордість важливіша за упередження). Також актриса збирає кошти для дівчаток, хворих на рак, та підтримує права мігрантів.

Дженна Ортега також підтримує Україну. Вона збирала кошти для українців, які втратили будинки через російську військову агресію.

Дженна Ортега: фільми та серіали

Фільми, в яких знімалася Дженна Ортега:

Залізна людина 3

Астрал Розділ: 2

Маленькі негідники рятують становище

Втеча з Фіоною

Няня. Королева проклятих

День “Так”

Наслідки

Крик 5

Студія 666

Х (Ікс)

Від світанку до заходу

Крик 6

Найкращий вигляд

Серіали, в яких знімалася Дженна Ортега:

Роб

C.S.I.: Місце злочину Нью-Йорк

Рейк

Незймана Джейн

Багатенький Річі

Життя Гарлі

Елена з Авалору

Пейдж та Френкі

Ти

Коли на екрани вийшов серіал Венздей багатьом дівчатам полюбився стриманий стиль героїні. Раніше ми розповідали про стиль Венздей та як його відтворити.

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