От маленьких ролей до звездных: в каких фильмах снималась Дженна Ортега и что о ней известно

Чтобы стать известным актером в Голливуде, мало будет одной хорошей роли, ведь популярность одного фильма быстро пройдет. Нужно много работать, постоянно улучшать актерское мастерство и пробовать себя в разных жанрах. Многие известные актеры начинают работать еще с детства.

Так и делала Дженна Ортега. Звезда сериала Уэнсдей и фильмов Крик в прошлом году стала одной из самых популярных актрис. Количество ее подписчиков в Instagram выросло до более 40 млн, а предложения на роли в фильмах увеличились.

Фанаты ожидают выхода второго сезона Уэнсдей, работа над которым стала приоритетной для Netflix после окончания забастовки сценаристов США.

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Мы расскажем, что известно о Дженне Ортеге и в каких фильмах она снималась.

Дженна Ортега: что известно об актрисе

Дженне Ортеге 21 год, ее отец имеет мексиканское происхождение, а мать — мексиканское и пуэрто-риканское. В ее семье шесть детей.

Стать актрисой Дженна хотела еще с детства. Но ее родители сначала были против этого. Актриса рассказывала в интервью Wired, что мама даже купила ей книгу с актерскими монологами, так она думала, что сможет отбить желание девочки стать актрисой.

Но Дженна выучила один из монологов и сыграла его перед семьей. Тогда родители изменили мнение и решили показать запись знакомому кастинг-директору. С восьми лет Дженна проходила пробы, снималась в рекламе, а потом получила свою первую дебютную роль в сериале Роб.

Уже в 2013 году она сыграла дочь вице-президента в Железном Человеке 3, а потом попала в фильм ужасов Астрал: Глава 2.

С 2014 года она упорно работала на разных съёмочных площадках. Юнная актриса получила роль в сериале Жизнь Харли от Disney Channel, за которую получила первую актерскую награду.

Из-за постоянной работы Дженна пропускала школу, кстати актриса не поступила в университет или колледж по той же причине.

Работала Дженна в разных жанрах фильмов и сериалов, но больше запоминаются ее роли в фильмах ужасов. Она играла в фильме Х (Икс), двух частях франшизы Крик. Даже сериал Уэнсдей, хоть и подростковый, но имеет нотки жанра ужасов.

В интервью The Face актриса рассказывала о том, что не просто так участвует в проектах в похожих жанрах. По ее словам, эти фильмы помогли ей самой перестать быть пуганым котом, а команды на съёмках фильмов ужасов отдаются делу с такой преданностью и страстью, которую редко увидишь на других съемочных площадках.

— Я люблю то, что тревожит. Есть так много способов рассказать о таких вещах. Помимо того, что я пытаюсь сыграть персонажей, которые всегда находятся в положении жертвы, это еще и классное испытание для меня — придать им какую-то индивидуальность, которая будет отличать их друг от друга, — говорит она.

Дженна Ортега: благотворительность

Дженна Ортега не только строит свою актерскую карьеру, но и заботится о правах других людей. В 13-летнем возрасте она стала участницей кампании против ксенофобии Pride Over Prejudice (Гордость важнее предрассудков). Также актриса собирает средства для девочек, больных раком, и поддерживает права мигрантов.

Дженна Ортега также поддерживает Украину. Она собирала средства для украинцев, которые потеряли дома из-за российской военной агрессии.

Дженна Ортега: фильмы и сериалы

Фильмы, в которых снималась Дженна Ортега:

Железный человек 3

Астрал Глава: 2

Маленькие негодяи спасают положение

Побег с Фионой

Няня. Королева проклятых

День “Да”

Последствия

Крик 5

Студия 666

Х (Икс)

От рассвета до заката

Крик 6

Лучший вид

Сериалы, в которых снималась Дженна Ортега:

Роб

C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк

Рейк

Девственница Джейн

Богатенький Ричи

Жизнь Харли

Елена — принцесса Авалора

Пейдж и Фрэнки

Ты

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