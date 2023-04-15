Поход в церковь, семейный обед и битвы яйцами — ведущие ICTV о своих пасхальных традициях

Для миллионов людей во всем мире Пасха — едва ли не самый важный и сокровенный праздник. Этот день непременно пытаются провести в кругу семьи с ближайшими.

И хотя война внесла свои коррективы в жизнь украинцев, все равно люди хотят уважать тысячелетние традиции. Читай, а как обычно празднуют Пасху ведущие ICTV.

Елена Фроляк

Ведущая национального марафона Единые новости и шеф-редактор Фактов на канале ICTV2

Сейчас также смотрят

— Обязательно должна собраться дома вся семья — все родители, братья и сестры, дети. Несмотря на обстоятельства, мы должны быть вместе в этот день. Даже не важно, у кого из родственников, но собраться — это закон.

Если мы в Косово, то обязательно идем на могилы наших родных. Еще, конечно, ходим святить кулич в церковь. На этот случай есть специальное полотенце, которым накрывается корзина.

Очень давно, когда наша семья приехала из Казахстана в Ивано-Франковскую область, моей маме сказали, что должно быть полотенце на Пасху дома. И она вышила его.

Для нас это очень дорогая вещь с историей: каждый год полотенце “идет” в церковь или в корзине, которую несет мама, или в братской, или в нашей. В этом году мой черед.

Сергей Лиховида

Ведущий программы Утро в Большом Городе на канале ICTV2

— На самом деле, главная традиция — это сходить всей семьей в церковь. К счастью, идти туда всего метров 50. А потом сесть за праздничный стол и вкусно поесть за веселыми разговорами.

Ну и, конечно, устроить бой пасхальными яйцами, без того никуда. В этом году мой главный соперник — сын Саша, который Пасхи ждет больше всего.

Вячеслав Цымбалюк

Ведущий программы Факты. Спорт

— Есть много хороших традиций, но мне с детства запомнилось соревнование “на крепость пасхальных яиц”. Это целая наука выбрать себе самое крепкое, самое “пробивное” пасхальное яйцо!

Ни одна Пасха не обходится без этого. Моему сыну тоже очень нравится это развлечение.

Константин Стогний

Ведущий программы Чрезвычайные новости на телеканале ICTV

— Самая главная традиция — ездить к родителям и там собираться большим семейством. Съезжаются все братья и сестры моего отца и их семьи. Как правило, каждая семья готовит блюдо из своего меню.

На столе всегда есть все: мясо, рыба, салаты, выпечка. Чтобы не повторяться, я в основном готовлю грибы, которые собираю накануне. К ним каждый год подаю новые соусы.

Это довольно необычное блюдо к Пасхальному столу, поэтому те, кто праздновал с нами впервые, были удивлены, а те, кто со мной каждый год, — пытались угадать, какой соус будет на этот раз.

Война внесла свои коррективы в наши пасхальные традиции. Однако накануне удалось навестить родителей и теперь мы вместе с дочерью разрабатываем меню.

Мне поручили придумать новый соус к грибам. Потому что традиции нужно уважать!

Сергей Кудимов

Ведущий программы Факты недели на ICTV2

— Главная и любимая традиция — освящение пасхальной корзины в церкви. Стараемся это делать на родине — в Житомире. Мы любим встать под утро, когда еще темно.

Идём в церковь, где крестили нас с женой, а потом наших детей. Детский восторг, когда священник, не жалея, хлюпнет в лицо освященной водой.

У детей любимая забава — устраивать битву пасхальными яйцами. Почему-то каждый год выигрывает мама.

Юлия Зорий

Ведущая программы Утро в Большом Городе на канале ICTV2

— Из традиций остался обязательный завтрак с семьей всем освященным в церкви, забава “драться” пасхальными яйцами. И самая памятная традиция с детства — это умывание настоем любистка.

Мама с бабушкой делали утром такую теплую воду с этим растением и говорили, что если умываться такой в Пасху, то будешь счастлива в любви, как любисток. Судя по моему браку, ритуал сработал.

Юлия Мотрук

Актриса Дизель Шоу на ICTV2

— Раньше у нас была традиция идти в храм на всенощную службу в 11-12 ночи и до самого утра. Тогда ты чувствуешь, что наступила Пасха.

На Пасху есть много народных обрядов и традиций. Одни из них вполне понятные, а над появлением других приходится долго размышлять. Читай, почему красят яйца на Пасху.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.