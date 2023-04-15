Похід до церкви, сімейний обід та битви крашанками — ведучі ICTV про свої великодні традиції

Для мільйонів людей у всьому світі Великдень — чи не найважливіше та потаємне свято. Цей день неодмінно намагаються провести в родинному колі з найближчими.
І хоч війна внесла свої корективи в життя українців, все одно люди хочуть шанувати тисячолітні традиції. Читай, а як зазвичай святкують Великдень ведучі ICTV.
Ведуча національного марафону Єдині новини та шеф-редакторка Фактів на каналі ICTV2
— Обовʼязково має зібратися вдома вся родина — всі батьки, брати та сестри, діти. Не зважаючи на обставини, ми маємо бути разом у цей день. Навіть не важливо, в кого із родичів, але зібратися — це закон.
Якщо ми в Косові — обовʼязково йдемо на могили наших рідних. Ще, звісно, ходимо святити паску до церкви. На цей випадок є спеціальний рушничок, яким накривається кошик.
Дуже давно, коли наша сім’я приїхала з Казахстану на Івано-Франківщину, моїй мамі сказали, що має бути рушник на Пасху вдома. І вона вишила його.
Для нас це дуже дорога річ з історією: кожного року рушничок “йде” до церкви або в кошику, який несе мама, або в братовому, або в нашому. Цього року моя черга.
Для нас це дуже дорога річ з історією: кожного року рушничок “йде” до церкви або в кошику, який несе мама, або в братовому, або в нашому. Цього року моя черга.
Ведучий програми Ранок у Великому Місті на каналі ICTV2
— Насправді головна традиція — це сходити всією сім’єю до церкви. На щастя, йти туди всього лиш метрів 50. А потім сісти за святковий стіл і смачно поїсти за веселими розмовами.
Ну, і звісно, влаштувати бій на крашанках, без того нікуди. Цьогоріч мій головний суперник — син Сашко, який Великодня чекає найбільше.
Фото: lykhovyda / Instagram
Ведучий програми Факти. Спорт
— Є багато хороших традицій, але мені з дитинства запам’яталося змагання “на міцність крашанок”. Це ціла наука вибрати собі найміцнішу, найбільш “пробивну” крашанку!
Жоден Великдень не минає без цього. Моєму сину також дуже подобається ця розвага.
Фото: Телеканал ICTV / Facebook
Ведучий програми Надзвичайні новини на телеканалі ICTV
— Найголовніша традиція — їздити до батьків і там збиратися великим сімейством. Зʼїжджаються всі брати та сестри мого батька і їхні сімʼї. За звичаєм, кожна родина готує страву зі свого меню.
На столі завжди є все: мʼясо, риба, салати, випічка. Аби не повторюватись, я переважно готую гриби, які збираю напередодні. До них щороку подаю нові соуси.
Це досить незвичайна страва до Великоднього столу, тому ті, хто святкував із нами вперше, були здивовані, а ті, хто зі мною кожен рік, — намагались вгадати, який соус буде цього разу.
Війна внесла свої корективи в наші пасхальні традиції. А проте, напередодні вдалося провідати батьків і тепер ми разом з донькою розробляємо меню.
Війна внесла свої корективи в наші пасхальні традиції. А проте, напередодні вдалося провідати батьків і тепер ми разом з донькою розробляємо меню.
Мені доручили вигадати новий соус до грибів. Тому що традиції треба шанувати!
Ведучий програми Факти тижня на ICTV2
— Головна і найулюбленіша традиція — освячення великоднього кошика в церкві. Стараємося це робити на батьківщині — у Житомирі. Ми любимо встати під ранок, коли ще темно.
Йдемо до церкви, де хрестили нас з дружиною, а потім наших дітей. Дитяче захоплення, коли священник, не шкодуючи, хлюпне в обличчя освяченою водою.
Йдемо до церкви, де хрестили нас з дружиною, а потім наших дітей. Дитяче захоплення, коли священник, не шкодуючи, хлюпне в обличчя освяченою водою.
У дітей улюблена забава — влаштовувати битву писанками. Чомусь щороку виграє мама.
Ведуча програми Ранок у Великому Місті на каналі ICTV2
— З традицій залишився обов’язковий сніданок з сім’єю всім освяченим у церкві, забава “битися” крашанками. І найпам’ятніша традиція з дитинства — це вмивання настоєм любистку.
Мама з бабусею робили вранці таку теплу воду з цією рослиною і казали, як вмиватися такою у Великдень, то будеш щасливою в коханні та любові, як той любисток. Судячи з мого шлюбу, ритуал спрацював.
Акторка Дизель Шоу на ICTV2
— Раніше у нас була традиція йти до храму на всенічну об 11-12 ночі й до самого ранку. Тоді ти відчуваєш, що настав Великдень.
Пасха має багато народних обрядів та традицій. Одні з них цілком зрозумілі, а над виникненням інших доводиться довго роздумувати. Читай, чому фарбують яйця на Великдень.
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