Похід до церкви, сімейний обід та битви крашанками — ведучі ICTV про свої великодні традиції

Для мільйонів людей у всьому світі Великдень — чи не найважливіше та потаємне свято. Цей день неодмінно намагаються провести в родинному колі з найближчими.

І хоч війна внесла свої корективи в життя українців, все одно люди хочуть шанувати тисячолітні традиції. Читай, а як зазвичай святкують Великдень ведучі ICTV.

Олена Фроляк

Ведуча національного марафону Єдині новини та шеф-редакторка Фактів на каналі ICTV2

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— Обовʼязково має зібратися вдома вся родина — всі батьки, брати та сестри, діти. Не зважаючи на обставини, ми маємо бути разом у цей день. Навіть не важливо, в кого із родичів, але зібратися — це закон.

Якщо ми в Косові — обовʼязково йдемо на могили наших рідних. Ще, звісно, ходимо святити паску до церкви. На цей випадок є спеціальний рушничок, яким накривається кошик.

Дуже давно, коли наша сім’я приїхала з Казахстану на Івано-Франківщину, моїй мамі сказали, що має бути рушник на Пасху вдома. І вона вишила його.

Для нас це дуже дорога річ з історією: кожного року рушничок “йде” до церкви або в кошику, який несе мама, або в братовому, або в нашому. Цього року моя черга.

Сергій Лиховида

Ведучий програми Ранок у Великому Місті на каналі ICTV2

— Насправді головна традиція — це сходити всією сім’єю до церкви. На щастя, йти туди всього лиш метрів 50. А потім сісти за святковий стіл і смачно поїсти за веселими розмовами.

Ну, і звісно, влаштувати бій на крашанках, без того нікуди. Цьогоріч мій головний суперник — син Сашко, який Великодня чекає найбільше.

Вʼячеслав Цимбалюк

Ведучий програми Факти. Спорт

— Є багато хороших традицій, але мені з дитинства запам’яталося змагання “на міцність крашанок”. Це ціла наука вибрати собі найміцнішу, найбільш “пробивну” крашанку!

Жоден Великдень не минає без цього. Моєму сину також дуже подобається ця розвага.

Костянтин Стогній

Ведучий програми Надзвичайні новини на телеканалі ICTV

— Найголовніша традиція — їздити до батьків і там збиратися великим сімейством. Зʼїжджаються всі брати та сестри мого батька і їхні сімʼї. За звичаєм, кожна родина готує страву зі свого меню.

На столі завжди є все: мʼясо, риба, салати, випічка. Аби не повторюватись, я переважно готую гриби, які збираю напередодні. До них щороку подаю нові соуси.

Це досить незвичайна страва до Великоднього столу, тому ті, хто святкував із нами вперше, були здивовані, а ті, хто зі мною кожен рік, — намагались вгадати, який соус буде цього разу.

Війна внесла свої корективи в наші пасхальні традиції. А проте, напередодні вдалося провідати батьків і тепер ми разом з донькою розробляємо меню.

Мені доручили вигадати новий соус до грибів. Тому що традиції треба шанувати!

Сергій Кудімов

Ведучий програми Факти тижня на ICTV2

— Головна і найулюбленіша традиція — освячення великоднього кошика в церкві. Стараємося це робити на батьківщині — у Житомирі. Ми любимо встати під ранок, коли ще темно.

Йдемо до церкви, де хрестили нас з дружиною, а потім наших дітей. Дитяче захоплення, коли священник, не шкодуючи, хлюпне в обличчя освяченою водою.

У дітей улюблена забава — влаштовувати битву писанками. Чомусь щороку виграє мама.

Юлія Зорій

Ведуча програми Ранок у Великому Місті на каналі ICTV2

— З традицій залишився обов’язковий сніданок з сім’єю всім освяченим у церкві, забава “битися” крашанками. І найпам’ятніша традиція з дитинства — це вмивання настоєм любистку.

Мама з бабусею робили вранці таку теплу воду з цією рослиною і казали, як вмиватися такою у Великдень, то будеш щасливою в коханні та любові, як той любисток. Судячи з мого шлюбу, ритуал спрацював.

Юлія Мотрук

Акторка Дизель Шоу на ICTV2

— Раніше у нас була традиція йти до храму на всенічну об 11-12 ночі й до самого ранку. Тоді ти відчуваєш, що настав Великдень.

Пасха має багато народних обрядів та традицій. Одні з них цілком зрозумілі, а над виникненням інших доводиться довго роздумувати. Читай, чому фарбують яйця на Великдень.

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