Первое в истории музыкальное выступление на ЧАЭС — Вакарчук посетил Чернобыльскую зону и обратился к миру

Украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук выступил на Чернобыльской атомной электростанции с призывом к мировым лидерам сделать все возможное для экстракции украинских военных из Мариуполя.

— Все знают об ужасах Чернобыля в 1986 году. Эти люди работают здесь для того, чтобы такая трагедия больше никогда не произошла в Украине или где угодно. Но другая трагедия происходит прямо сейчас в Мариуполе.

Люди там, как военные, так и гражданские, окружены российской армией и находятся в совершенно невыносимых условиях. Нам нужно вытащить их оттуда, — обратился к международному сообществу Вакарчук.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Артист спел несколько своих песен, пообщался с работниками электростанции, а также в сопровождении начальника смены станции Валентина Гейко посетил несколько объектов ЧАЭС.

Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники — смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо! — написал позже Вакарчук в своем Facebook.

Смотри запись выступления лидера группы Океан Эльзы на ЧАЭС.

Читать по теме Пока над гордым Азовом солнце встает — Вакарчук представил новую песню Місто Марії Новая песня Океана Эльзы о вере в победу и гордый Мариуполь.

24 апреля в киевском метро состоялся благотворительный концерт группы Океан Эльзы под красноречивым названием І все буде добре. Вакарчук посвятил песню Обйіми украинцам, отдавшим свою жизнь ради обороны родной страны.