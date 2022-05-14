Первое в истории музыкальное выступление на ЧАЭС — Вакарчук посетил Чернобыльскую зону и обратился к миру

Украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук выступил на Чернобыльской атомной электростанции с призывом к мировым лидерам сделать все возможное для экстракции украинских военных из Мариуполя.
— Все знают об ужасах Чернобыля в 1986 году. Эти люди работают здесь для того, чтобы такая трагедия больше никогда не произошла в Украине или где угодно. Но другая трагедия происходит прямо сейчас в Мариуполе.
Люди там, как военные, так и гражданские, окружены российской армией и находятся в совершенно невыносимых условиях. Нам нужно вытащить их оттуда, — обратился к международному сообществу Вакарчук.
Артист спел несколько своих песен, пообщался с работниками электростанции, а также в сопровождении начальника смены станции Валентина Гейко посетил несколько объектов ЧАЭС.
Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники — смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо! — написал позже Вакарчук в своем Facebook.
Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники — смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо! — написал позже Вакарчук в своем Facebook.
Смотри запись выступления лидера группы Океан Эльзы на ЧАЭС.
24 апреля в киевском метро состоялся благотворительный концерт группы Океан Эльзы под красноречивым названием І все буде добре. Вакарчук посвятил песню Обйіми украинцам, отдавшим свою жизнь ради обороны родной страны.