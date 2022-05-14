Шоу-біз

Перший в історії музичний виступ на ЧАЕС — Вакарчук відвідав Чорнобильську зону та звернувся до світу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Травня 2022, 11:31
Перший в історії музичний виступ на ЧАЕС — Вакарчук відвідав Чорнобильську зону та звернувся до світу
Фото: Facebook

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