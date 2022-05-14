Перший в історії музичний виступ на ЧАЕС — Вакарчук відвідав Чорнобильську зону та звернувся до світу

Український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук виступив на Чорнобильській атомній електростанції із закликом до світових лідерів зробити все можливе для екстракції українських військових з Маріуполя.

— Усі знають про жахіття Чорнобиля 1986 року. Ці люди працюють тут для того, щоб така трагедія більше ніколи не сталася в Україні чи деінде. Але інша трагедія відбувається прямо зараз у Маріуполі.

Люди там, як військові, так і цивільні, оточені російської армією і знаходяться в абсолютно нестерпних умовах. Нам треба витягнути їх звідти, — звернувся до міжнародної спільноти Вакарчук.

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Артист заспівав декілька зі своїх пісень, поспілкувався із працівниками електростанції, а також у супроводі начальника зміни станції Валентина Гейко відвідав кілька об’єктів ЧАЕС.

Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники — сміливі й віддані своїй справі люди. Усе буде добре! — написав згодом Вакарчук у своєму Facebook.

Дивись запис виступу лідера гурту Океан Ельзи на ЧАЕС.

24 квітня у київському метро відбувся благодійний концерт гурту Океан Ельзи під промовистою назвою І все буде добре. Вакарчук присвятив пісню Обійми українцям, які віддали своє життя задля оборони рідної країни.