We got a heart of steel! Под каким номером выступает Украина на Евровидении-2023

Участники Евровидения 2023 года готовы зажигать главную сцену песенного конкурса. 9 мая – первый полуфинал, 11 мая – второй, а финал зрители будут созерцать в субботу, 13 мая.

Так что когда и под каким номером выступает Украина на Евровидении-2023 — читай в нашем материале.

Под каким номером выступит Украина на Евровидении

На встрече глав делегаций стран-участников конкурса Евровидение-2023 в Ливерпуле было решено, что порядок выступлений представителей Украины и Великобритании будет определен жеребьевкой.

По его результатам стало известно, что украинская группа Tvorchi выступит на сцене финала под номером 19, а представительница Великобритании певица Мэй Мюллер под номером 26.

Украина будет выступать в финале Евровидения, поскольку является страной-победительницей прошлого года.

Также в финале будут победители первого и второго полуфинала и, конечно, страны-основательницы песенного конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

В рамках мероприятия присутствовала глава делегации Украины Оксана Скибинская, которая вместе с главой британской делегации Адамом Видржински тащили порядковые номера для своих участников.

Кстати, встреча глав делегаций Евровидения проходит ежегодно во второй неделе марта в городе, где будет проводиться конкурс. В этом году его местом проведения стал Ливерпуль.

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