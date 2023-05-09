We got a heart of steel! Під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2023

Учасники Євробачення 2023 готові запалювати головну сцену пісенного конкурсу. 9 травня — перший півфінал, 11 травня — другий, а фінал глядачі споглядатимуть у суботу, 13 травня.

Тож коли й під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2023 – читай у нашому матеріалі.

Під яким номером виступить Україна на Євробаченні

На зустрічі голів делегацій країн-учасників конкурсу Євробачення-2023 у Ліверпулі було вирішено, що порядок виступів представників України та Великої Британії буде визначено жеребкуванням.

За його результатами стало відомо, що український гурт Tvorchi виступить на сцені фіналу під номером 19, а представниця Великої Британії співачка Мей Мюллер під номером 26.

Тож Україна виступатиме у фіналі Євробачення, оскільки є країною-переможницею минулого року.

Також у фіналі будуть переможці першого і другого півфінал і, звичайно, країни засновниці пісенного конкурсу: Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.

У рамках заходу була присутня голова делегації України Оксана Скибінська, яка разом з головою британської делегації Адамом Видржинскі тягли порядкові номери для своїх учасників.

До речі, зустріч голів делегацій Євробачення відбувається щороку у другому тижні березня у місті, де буде проводитись конкурс. Цього року його місцем проведення став Ліверпуль.

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