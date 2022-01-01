Погрузись в Новую рождественскую сказку — Каменских поделилась подборкой любимых новогодних фильмов

1 января создано для полного релакса дома и просмотра хороших семейных фильмов. Певица Настя Каменских поделилась своей подборкой атмосферных новогодних кинолент.

Дневник Бриджит Джонс — такой атмосферный, легкий, веселый и романтичный. Люблю и буду просматривать в сотый раз, — поделилась певица в своем Instagram.

Фанатам актрисы Эмилии Кларк стоит посмотреть милый фильм Рождество на двоих.

Привет семье порадует тебя звездным составом актеров и классным сюжетом.

Пожалуй, многие еще в детстве смотрели романтическую историю Пока ты спал. Она настолько теплая и добрая, что почему бы не поностальгировать?

Даже если ты не любишь смотреть старые фильмы, Эта прекрасная жизнь (1946) — все равно образец глубоких и интересных новогодних лент.

Кому надоело ежегодно пересматривать Один дома, можно порекомендовать комедию Богатенький Ричи с Маколеем Калкиным в главной роли.

В топ также вошли фильмы Семьянин, Ноэль и современная адаптация Рождественской песни Чарльза Диккенса Новая рождественская сказка.

И куда же без всех частей цикла о Гарри Поттере? Особенно первые две части.

Для разнообразия предлагаю смотреть на английском с субтитрами, — рекомендует Каменских.

А если твое киноманское сердце стремится к новинкам, предлагаем посмотреть, какие лучшие фильмы 2021 года по версии режиссера и продюсера Александра Роднянского.