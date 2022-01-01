Поринь у Нову різдвяну казку — Каменських поділилася добіркою улюблених новорічних фільмів

1 січня створене для повного релаксу вдома і перегляду добрих сімейних фільмів. Співачка Настя Каменських поділилася своєю добіркою атмосферних новорічних кінострічок.

Щоденник Бріджит Джонс — такий атмосферний, легкий, веселий та романтичний. Люблю і переглядатиму всоте, — поділилася співачка у своєму Instagram.

Фанатам акторки Емілії Кларк варто подивитися милий фільм Щасливого Різдва.

Комедія Привіт сім’ї потішить тебе зірковим складом акторів та класним сюжетом.

Мабуть, багато хто ще в дитинстві дивився романтичну історію Поки ти спав. Вона настільки тепла та добра, що чому б не поностальгувати?

Навіть якщо ти не любиш дивитися старі фільми, Це прекрасне життя (1946 року) — все одно взірець глибоких і цікавих новорічних стрічок.

Кому набридло щороку переглядати Сам удома, можна порекомендувати комедію Багатенький Річі з Маколеєм Калкіним у головній ролі.

У топ також увійшли стрічки Сім’янин, Ноель та сучасна адаптація Різдвяної пісні Чарльза Дікенса Нова різдвяна казка.

І куди ж без усіх частин циклу про Гаррі Поттера? Особливо перші дві частини.

Для різноманітності пропоную дивитися англійською із субтитрами, — рекомендує Каменських.

А якщо твоє кіноманське серце прагне новинок, пропонуємо переглянути, які найкращі фільми 2021 року за версією режисера і продюсера Олександра Роднянського.