МастерШеф-16: когда смотреть и какие главные новинки сезона

В субботу, 23 августа, на телеканале СТБ стартует 16-й сезон популярного кулинарного шоу МастерШеф.
Этот сезон обещает быть особенно захватывающим, ведь участники-аматоры будут удивлять судей уже с первых испытаний.
Оценивать кулинарные таланты традиционно будут неизменные судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
Что нового ждет зрителей?
Новый сезон будет посвящен теме здорового питания. Участники будут готовить на пару, создавать полезные лакомства для детей и угощать героев нового сезона проекта Зважені та щасливі.
Кроме того, аматоров ждут масштабные выездные конкурсы: один пройдет под открытым небом на ВДНХ, а другой — в столичном супермаркете.
По традиции, кулинары будут готовить для украинских военных, а также встретятся с подписчиками, любимцами прошлых сезонов, известными кулинарными блогерами и другими звездными гостями.
Интриги и эмоции
Уже на этапе кастингов участники покажут, что готовы удивлять.
Кто-то осмелится приготовить любимое блюдо Владимира Ярославского, кто-то поразит Ольгу Мартыновскую десертом, услышав от нее фразу: “Я в восторге, это безусловное да”.
Будут и участники, которые вдохновят Эктора Хименеса-Браво на комплименты вроде: “Золото — это такие люди, как вы. Люди, которые творят удивительные вещи”.
Не обойдется и без неожиданных моментов: некоторые аматоры будут снимать ТикТоки вместе с судьями, а кто-то даже разозлит Эктора, но все равно получит заветный белый фартук.
Финал сезона также обещает быть особенным, ведь его формат будет обновлен.
Не пропусти премьеру 16-го сезона МастерШеф уже 23 августа, каждую субботу, в 19:00 на СТБ!
Если ты хочешь испытать свои кулинарные возможности, попробуй этот рецепт Биф Веллингтона.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!