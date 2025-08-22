В субботу, 23 августа, на телеканале СТБ стартует 16-й сезон популярного кулинарного шоу МастерШеф.

Этот сезон обещает быть особенно захватывающим, ведь участники-аматоры будут удивлять судей уже с первых испытаний.

Оценивать кулинарные таланты традиционно будут неизменные судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Что нового ждет зрителей?

Новый сезон будет посвящен теме здорового питания. Участники будут готовить на пару, создавать полезные лакомства для детей и угощать героев нового сезона проекта Зважені та щасливі.

Кроме того, аматоров ждут масштабные выездные конкурсы: один пройдет под открытым небом на ВДНХ, а другой — в столичном супермаркете.

По традиции, кулинары будут готовить для украинских военных, а также встретятся с подписчиками, любимцами прошлых сезонов, известными кулинарными блогерами и другими звездными гостями.

МастерШеф-16: когда смотреть и какие главные новинки сезона / 3 Фотографии

Интриги и эмоции

Уже на этапе кастингов участники покажут, что готовы удивлять.

Кто-то осмелится приготовить любимое блюдо Владимира Ярославского, кто-то поразит Ольгу Мартыновскую десертом, услышав от нее фразу: “Я в восторге, это безусловное да”.

Будут и участники, которые вдохновят Эктора Хименеса-Браво на комплименты вроде: “Золото — это такие люди, как вы. Люди, которые творят удивительные вещи”.

МастерШеф-16: когда смотреть и какие главные новинки сезона / 2 Фотографии

Не обойдется и без неожиданных моментов: некоторые аматоры будут снимать ТикТоки вместе с судьями, а кто-то даже разозлит Эктора, но все равно получит заветный белый фартук.

Финал сезона также обещает быть особенным, ведь его формат будет обновлен.

Не пропусти премьеру 16-го сезона МастерШеф уже 23 августа, каждую субботу, в 19:00 на СТБ!

