У суботу, 23 серпня, на телеканалі СТБ стартує 16-й сезон популярного кулінарного шоу МастерШеф.

Цього року проект обіцяє бути особливо захопливим, адже учасники-аматори дивуватимуть суддів уже з перших випробувань.

Оцінювати кулінарні таланти традиційно будуть незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Що нового чекає на глядачів?

Цей сезон присвячено темі здорового харчування. Учасники готуватимуть на пару, створюватимуть корисні ласощі для дітей та годуватимуть героїв нового сезону проекту Зважені та щасливі.

Крім того, на аматорів чекають масштабні виїзні конкурси, один з яких пройде просто неба на ВДНГ, а інший — у столичному супермаркеті.

Традиційно, кулінари готуватимуть для українських військових, а також зустрінуться з підписниками, улюбленцями попередніх сезонів, відомими кулінарними блогерами та іншими зірковими гостями.

МастерШеф-16: коли дивитися та які головні новинки сезону

Інтриги та емоції

Вже на етапі кастингів аматори покажуть, що готові здивувати. Хтось наважиться приготувати улюблену страву Володимира Ярославського, хтось вразить Ольгу Мартиновську десертом, почувши від неї фразу “Я в захваті, це безперечне так”.

Також будуть учасники, які надихнуть Ектора Хіменеса-Браво на компліменти на кшталт “Золото — це такі люди, як ви. Люди, які роблять дивовижні речі”.

МастерШеф-16: коли дивитися та які головні новинки сезону

Не обійдеться і без несподіваних моментів — деякі аматори зніматимуть ТікТокі разом із суддями, а хтось навіть розлютить Ектора, але все ж отримає бажаний білий фартух.

Фінал сезону також обіцяє бути особливим, адже його формат буде оновлено.

Не пропусти прем’єру 16-го сезону МастерШеф вже 23 серпня, щосуботи, о 19:00 на СТБ!

