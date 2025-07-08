Проект Аве Мария: когда выйдет новый фильм с Райаном Гослингом

Кинокомпания Amazon MGM Studios совсем скоро представит нам новый научно-фантастический фильм Проект Аве Мария (Project Hail Mary). Главную роль в фильме исполнил Райан Гослинг. Ожидается, что это будет лента, которая не оставит многих равнодушными. Поэтому люди ищут, когда выйдет фильм Проект Аве Мария.

Проект Аве Мария: дата выхода

Мировая премьера Проекта Аве Мария запланирована на 20 марта 2026 года, а в Украине картину выпустит B&H Film Distribution Company, однако точная дата старта украинского проката пока не объявлена.

Вероятно, что дата будет очень близка к мировой премьере или даже произойдет день в день.

О чем фильм Проект Аве Мария

События разворачиваются в скором будущем, когда человечество оказалось на краю глобальной катастрофы. Группа ведущих ученых и инженеров запускает масштабную миссию под названием Аве Мария, надеясь предотвратить гибель Земли.

Астронавт Райланд Грейс, которого играет Гослинг, просыпается на борту космического корабля, ничего не помня — ни своего прошлого, ни цели полета. Со временем он осознает, что остался единственным живым членом экипажа, отправившимся в далекую солнечную систему.

Чтобы раскрыть тайну миссии и спасти планету, Грейс придется полностью положиться на собственный ум, знание и выдержку — хотя возможно, делать это ему придется не в одиночестве.

Его партнершей на съемочной площадке стала немецкая актриса Сандра Гюллер, известная по громким лентам Анатомия падения, Зона интереса и Тони Эрдман.

Режиссерами картины выступили Фил Лорд и Крис Миллер, ранее работавшие над популярной комедийной франшизой Мачо и ботан. Основой для фильма стал одноименный роман американского писателя Энди Вейра, автора бестселлера Марсианин, также получившего голливудскую экранизацию.

Интересный факт, что во время работы над сценарием Лорд и Миллер несколько раз консультировались с НАСА, чтобы максимально реалистично показать условия космического путешествия и научные решения, которые придется принимать герою Гослинга.

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