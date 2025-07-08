Проект Аве Марія: коли вийде новий фільм з Раяном Гослінгом

Кінокомпанія Amazon MGM Studios зовсім скоро презентує нам новий науково-фантастичний фільм Проект Аве Марія (Project Hail Mary). Головну роль у фільмі виконав Раян Гослінг. Очікується, що це буде стрічка, яка не залишить багатьох байдужими. Тож люди шукають, коли вийде фільм Проект Аве Марія.

Проект Аве Марія: дата виходу

Світову прем’єру Проєкту Аве Марія заплановано на 20 березня 2026 року, а в Україні картину випустить B&H Film Distribution Company, однак точна дата старту українського прокату поки не оголошена.

Ймовірно, що дата буде дуже близькою до світової прем’єри або навіть станеться день у день.

Про що фільм Проект Аве Марія

Події розгортаються у близькому майбутньому, коли людство опинилося на краю глобальної катастрофи. Група провідних науковців та інженерів запускає масштабну місію під назвою Аве Марія, сподіваючись відвернути загибель Землі.

Астронавт Райланд Грейс, якого грає Гослінг, прокидається на борту космічного корабля, зовсім нічого не пам’ятаючи — ні свого минулого, ні мети польоту. З часом він усвідомлює, що залишився єдиним живим членом екіпажу, який вирушив до далекої сонячної системи.

Щоб розкрити таємницю місії та врятувати планету, Грейсу доведеться повністю покластися на власний розум, знання та витримку — хоча можливо, робити це йому доведеться не на самоті.

Його партнеркою на знімальному майданчику стала німецька акторка Сандра Гюллер, відома за гучними стрічками Анатомія падіння, Зона інтересу та Тоні Ердман.

Режисерами картини виступили Філ Лорд і Кріс Міллер, які раніше працювали над популярною комедійною франшизою Мачо і ботан. Основою для фільму став однойменний роман американського письменника Енді Вейра, автора бестселера Марсіанин, який також отримав голлівудську екранізацію.

Цікавий факт, що під час роботи над сценарієм Лорд і Міллер кілька разів консультувалися з НАСА, щоб максимально реалістично показати умови космічної подорожі та наукові рішення, які доведеться ухвалювати герою Гослінга.

Деякі люди чекають не нові фільми, а продовження франшиз, що вже існують. Читай, коли вийде Джон Вік 5.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.