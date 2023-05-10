Шоу-биз

Подняли украинский флаг и поблагодарили нидерландцев! Певица ROXOLANA рассказала о выступлении в Гааге

Анастасия Грубрина, редактор сайта 10 мая 2023, 11:00
ROXOLANA здійняла український прапор у Нідерландах

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