Подняли украинский флаг и поблагодарили нидерландцев! Певица ROXOLANA рассказала о выступлении в Гааге

Украинская певица ROXOLANA подняла украинский флаг на открытии Дня освобождения в Нидерландах. Также поблагодарила премьер-министра Марка Рютте за поддержку Украины. Читай подробнее, как это было, в нашем материале.

ROXOLANA подняла украинский флаг на открытии Дня освобождения в Нидерландах

Украинская певица и автор песен ROXOLANA вместе с известной нидерландской певицей Froukje открыла фестиваль ко Дню освобождения. Этот праздник отмечают в Нидерландах ежегодно 5 мая в честь освобождения страны от нацистских оккупантов в 1945 году.

В ходе празднования в стране проводят 14 фестивалей. Певица ROXOLANA выступила на трех из них — в Зволле, Гааге и Харлеме.

Открытие фестиваля началось в Зволле. Первым на сцену вышел премьер-министр страны Марк Рютте. Он зажег огонь свободы, а затем певицы Froukje и ROXOLANA исполнили общую песню. Вскоре они подняли украинский флаг, а ROXOLANA поблагодарила нидерландцев за поддержку Украины.

До выступления Роксолана познакомилась с премьер-министром страны Марком Рютте. О певице показали документальный фильм, инициатором которого стала Froukje. Сначала ей предложили снять проект о бабушке, которая жила во время Второй мировой войны.

Я сразу отказалась от этой идеи, ведь пока в Европе идет большая война и прямо сейчас украинцы борются за свою свободу под обстрелами, нужно говорить о них и их борьбе, — рассказала певица Froukje.

По словам команды нидерландской певицы, об украинской коллеге они узнали благодаря Нацотбору Евровидения 2022. Затем они встретились на украинско-польской границе. Съемочная группа сняла общение женщин и сделала интервью.

ROXOLANA подарила премьер-министру Нидерландов значок — желто-голубое сердце — и поблагодарила за помощь.

Музыка — мощный инструмент, однако невозможно защититься нотами и аккордами. Нам нужно оружие и самолеты-истребители, мы благодарны Нидерландам за эту поддержку, — сказала Роксолана.

Марк Рютте выразил украинке соболезнования из-за гибели звукорежиссера во время ракетного обстрела Винницы, который произошел летом.

ROXOLANA оценивает свое участие в фестивале в Гааге как яркое и знаковое. Певицу встретил мэр Гааги Ян ван Занен. А на сцену они вышли вместе с военными летчиками, которые сопровождали послов Дня свободы на вертолетах.

Также во время поездки в Нидерланды украинская певица встретилась с нашими гражданами, которые нашли временное убежище здесь.

Мы услышали столько историй, вместе и поплакали, и посмеялись, и пели! —рассказывает ROXOLANA.

Люди со всех уголков Украины находятся сейчас в Нидерландах. Дети многих женщин, которые находятся здесь, воюют на передовой, а сами они занимаются волонтерством, даже дети передают рисунки.

Ранее мы рассказывали об участниках и порядке выступлений во втором полуфинале Евровидения 2023.

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