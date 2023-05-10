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Підняли український прапор та подякували нідерландцям! Співачка ROXOLANA розповіла про виступ у Гаазі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Травня 2023, 11:00
ROXOLANA здійняла український прапор у Нідерландах

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