Підняли український прапор та подякували нідерландцям! Співачка ROXOLANA розповіла про виступ у Гаазі

Українська співачка ROXOLANA здійняла український прапор на відкритті Дня визволення у Нідерландах. Також подякувала прем’єр-міністру Марку Рютте за підтримку України. Читай детальніше, як це було, в нашому матеріалі.

ROXOLANA підняла український прапор на відкритті Дня визволення у Нідерландах

Українська співачка та авторка пісень ROXOLANA разом із відомою нідерландською співачкою Froukje відкрила фестиваль до Дня визволення. Це свято відзначають у Нідерландах щороку 5 травня, на честь визволення країни від нацистських окупантів у 1945 році.

Під час святкування в країні проводять 14 фестивалів. Співачка ROXOLANA виступила на трьох із них — у Зволле, Гаазі та Гарлемі.

Відкриття фестивалю почалося в Зволле. Першим на сцену вийшов прем’єр-міністр країни Марк Рютте. Він запалив вогонь свободи, а потім співачки Froukje і ROXOLANA виконали спільну пісню. Невдовзі вони здійняли український прапор, а ROXOLANA подякувала нідерландцям за підтримку України.

До виступу Роксолана познайомилась з прем’єр-міністром країни Марком Рютте. Про співачку показали документальний фільм, ініціаторкою якого стала Froukje. Спершу їй запропонували зняти проект про бабусю, яка жила під час Другої світової війни.

Я одразу відмовилась від цієї ідеї, адже поки в Європі йде велика війна і просто зараз українці виборюють свою свободу під обстрілами, потрібно говорити про них та їхню боротьбу, — розповіла співачка Froukje.

За словами команди нідерландської співачки, про українську колегу вони дізналися завдяки Нацвідбору Євробачення 2022. Потім вони зустрілися на українсько-польському кордоні. Знімальна група зафільмувала спілкування жінок та зробила інтерв’ю.

ROXOLANA подарувала прем’єр-міністру Нідерландів значок — жовто-блакитне серце — і подякувала за допомогу.

Музика — потужний інструмент, проте неможливо захиститись нотами і акордами. Нам потрібна зброя і літаки-винищувачі, ми вдячні Нідерландам за цю підтримку, — сказала Роксолана.

Марк Рютте висловив українці співчуття через загибель звукорежисера під час ракетного обстрілу Вінниці, що стався влітку.

ROXOLANA вважає свою участь у фестивалі в Гаазі яскравою і знаковою. Співачок зустрів мер Гааги Ян ван Занен. А на сцену вони вийшли разом із військовими льотчиками, які супроводжували амбасадорів Дня свободи на гелікоптерах.

Також під час поїздки в Нідерланди українська співачка зустрілася з нашими громадянами, які знайшли тимчасовий прихисток тут.

Ми почули стільки історій, разом і поплакали, і посміялись, і поспівали! — розповідає ROXOLANA.

Люди з усіх куточків України зараз перебувають у Нідерландах. Діти багатьох жінок, які перебувають тут, воюють на передовій, а самі вони займаються волонтерством, навіть дітки передають малюнки.

Раніше ми розповідали про учасників та порядок виступів у другому півфіналі Євробачення 2023.

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