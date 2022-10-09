Три языка — одна песня. Сергей Бабкин о композиции Face to Face и работе над ней

Известные люди со всего мира объединились для помощи Украине. Многие присоединились к платформе UNITED24, запущенной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский певец Сергей Бабкин вместе с британским продюсером Дэйвом Стюартом, американской певицей Стиви Никс и российским музыкантом Борисом Гребенщиковым записали общую песню.
Композиция Face to Face (лицом к лицу) имеет цель популяризировать платформу UNITED24 и собрать средства для помощи нашей стране. Все артисты отказались от заработка на этой песне, он будет автоматически перечисляться на счет проекта.
Артисты из разных стран, на каком языке песня? В Face to Face звучат все три языка. Первым выступает Дэйв Стюарт (английский), далее Борис Гребенщиков (русский) и напоследок Сергей Бабкин (украинский).
Украинский музыкант сказал, что для него честь быть частью этого проекта, Face to Face — только начало.
— Уже более полугода наш народ и земля испытывают невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Эта песня выражает боль, но и дает надежду — так будет не всегда. Это не просто война, это борьба добра со злом, светом и тьмой. И свет обязательно победит, мы видим эту победу на горизонте, — сказал Бабкин.
Актеры, певцы, писатели и другие звезды поддерживают нашу страну. Раньше мы рассказывали, какие известные люди помогают Украине.
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